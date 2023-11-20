عبور مجموعة من الأطفال الخدج من غزة إلى مصر

(MENAFN
- Khaberni) خبرني
- عبرت مجموعة أولى من الأطفال الخدج الذين أُجلوا من مستشفى بقطاع غزة إلى مصر اليوم الاثنين لتلقي العلاج، حسب لقطات حية بثتها قناة القاهرة الإخبارية المصرية.
ووفقا للهلال الأحمر الفلسطيني والقناة، فإن من المتوقع عبور أكثر من 20 طفلا.
وكان الأطفال الخدج بمستشفى الشفاء في غزة حيث تُوفي العديد من الأطفال وسط انهيار الخدمات الطبية؛ بسبب انقطاع التيار الكهربائي نتيجة لنفاد الوقود.
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