ارتفاع صادرات القهوة لأكبر مُصدر في أفريقيا خلال أكتوبر

(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت هيئة تنمية القهوة في أوغندا، في تقرير على موقعها الإلكتروني، إن صادرات القهوة ارتفعت خلال أكتوبر الماضي، أول شهر من سنة القهوة 2024-2023، بنسبة 3.4 %، لتصل إلى 470 ألفاً و80 كيساً، مقارنة بـ 454 ألفاً و850 منذ عام، ويرجع ذلك إلى جودة الحصاد في جنوب غربي البلاد.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن ارتفاع الأسعار عالمياً، أدى لارتفاع حجم الصادرات، حيث قام المصدرون بالإفراج عن مزيد من الشحنات.
وأظهرت البيانات أكبر مُصدر في أفريقيا، ارتفاع قيمة الشحنات بنسبة 18 %، لتصل إلى 78.9 مليون دولار.
وقامت إيطاليا باستيراد 29 % من الحبوب في أكتوبر الماضي.
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