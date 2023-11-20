ارتفاع صادرات القهوة لأكبر مُصدر في أفريقيا خلال أكتوبر

قالت هيئة تنمية القهوة في أوغندا، في تقرير على موقعها الإلكتروني، إن صادرات القهوة ارتفعت خلال أكتوبر الماضي، أول شهر من سنة القهوة 2024-2023، بنسبة 3.4 %، لتصل إلى 470 ألفاً و80 كيساً، مقارنة بـ 454 ألفاً و850 منذ عام، ويرجع ذلك إلى جودة الحصاد في جنوب غربي البلاد.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن ارتفاع الأسعار عالمياً، أدى لارتفاع حجم الصادرات، حيث قام المصدرون بالإفراج عن مزيد من الشحنات.

وأظهرت البيانات أكبر مُصدر في أفريقيا، ارتفاع قيمة الشحنات بنسبة 18 %، لتصل إلى 78.9 مليون دولار.

وقامت إيطاليا باستيراد 29 % من الحبوب في أكتوبر الماضي.

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