-->

Monday, 20 November 2023 05:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع صادرات القهوة لأكبر مُصدر في أفريقيا خلال أكتوبر

11/20/2023 7:28:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت هيئة تنمية القهوة في أوغندا، في تقرير على موقعها الإلكتروني، إن صادرات القهوة ارتفعت خلال أكتوبر الماضي، أول شهر من سنة القهوة 2024-2023، بنسبة 3.4 %، لتصل إلى 470 ألفاً و80 كيساً، مقارنة بـ 454 ألفاً و850 منذ عام، ويرجع ذلك إلى جودة الحصاد في جنوب غربي البلاد.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن ارتفاع الأسعار عالمياً، أدى لارتفاع حجم الصادرات، حيث قام المصدرون بالإفراج عن مزيد من الشحنات.

وأظهرت البيانات أكبر مُصدر في أفريقيا، ارتفاع قيمة الشحنات بنسبة 18 %، لتصل إلى 78.9 مليون دولار.

وقامت إيطاليا باستيراد 29 % من الحبوب في أكتوبر الماضي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN20112023000110011019ID1107457679

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث