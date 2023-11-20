سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية تعيّن ماثيو وايت رئيساً تنفيذياً جديداً

أعلنت سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، عن تعيين ماثيو وايت رئيساً تنفيذاً جديداً لقيادة السُلطة، خلال مرحلة توسعها المقبلة، وصولاً إلى إطلاق عمليات السوق بنطاقها الكامل خلال العام الجاري.

ويتمتع وايت بخبرة تخصصية واسعة في مجالات التكنولوجيا والثقة الرقمية، ويتميز بسجل يمتد لأكثر من 20 عاماً في الاستشارات العالمية، بما فيها منصبه الحالي كشريك في برايس ووتر هاوس كوبرز. وسيحظى هذا الانتقال في القيادة بكل التسهيلات الضرورية على مدى الأشهر القادمة، حيث يُواصل هينسون أورسر، الرئيس التنفيذي الحالي لسُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، تقديم الدعم الكامل إلى ماثيو وايت، حتى يتولى مهامه الجديدة بكل كفاءة.

وقاد هينسون أورسر بنجاح إدارة سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، حيث أشرف منذ اللحظات الأولى على تأسيس إطارها التنظيمي المتفرد. وسيشغل أورسر دوراً استشارياً، ليواصل التزامه الراسخ تجاه سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، في خطوة تعكس مدى قوة التعاون الراسخ بين الطرفين.

وبدأ فريق الإدارة العُليا لسُلطة دبي، تنظيم الأصول الافتراضية مرحلة الانتقال التشغيلي، بهدف ضمان سلاسة العمليات، والحفاظ على الاستقرار خلال الفترة الانتقالية. وسيضمن هذا الانتقال المدروس بعناية، استقرار السُلطة، وتسريع نموها خلال المراحل المقبلة.

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