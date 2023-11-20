10 آلاف من قادة القطاع المالي العالمي يجتمعون في أسبوع أبوظبي المالي 2023

يعلن أسبوع أبوظبي المالي، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وبتنظيم من سوق أبوظبي العالمي وبالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي الشريك الرئيس، انطلاق سلسلة فعاليات دورته الثانية في يوم 27 نوفمبر، والتي من المتوقع أن تكون أكبر من دورة العام الماضي.

ومن المقرر أن تستضيف الدورة الثانية من أسبوع أبوظبي المالي، نخبة من قادة القطاع المالي وأكثرهم تأثيراً على مستوى العالم، والذين سيناقشون الموضوع الأساسي لسلسلة فعاليات أسبوع أبوظبي المالي، وهو «الاستثمار في عصر التحولات» وذلك على مدار أربعة أيام من 27 وحتى 30 نوفمبر من سنة 2023. ويضم جدول أعمال الحدث الذي تم الإعلان عنه، 45 حدثاً و180 جلسة، وبمشاركة رؤساء العديد من الصناديق الاستثمارية، إضافة إلى العديد من أصحاب الثروات من أنحاء العالم، والذين يمثلون أصولاً تراكمية تحت الإدارة تبلغ قيمتها 30 تريليون دولار، ما يجعل أسبوع أبوظبي المالي، أحد أقوى تجمّعات القيادات العليا للقطاع المالي على مستوى العالم.

وإلى جانب الأسماء الشهيرة التي تم الإعلان عنها سابقاً، مثل المستثمر الشهير «راي داليو» وجيني جونسون الرئيسة التنفيذية لـ«فرانكلين تمبلتون»، والقيادة العليا لمورجان ستانلي وجولدمان ساكس وبي إن واي ميلون وروكفلر، وستيت ستريت وتي سي أي، سيقدم أسبوع أبوظبي المالي أيضاً، رسالة مسجلة خصيصاً من جيمي ديمون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«جي بي مورغان وتشيس» أكبر بنك أمريكي.

وينطلق الحدث بمراسم افتتاح رسمية يوم 27 نوفمبر، ويليها في اليوم نفسه، تدشين «منتدى أبوظبي الاقتصادي»، أولى فعاليات الحدث والذي يعد منتدى رفيع المستوى يقتصر حضوره على الدعوات الرسمية من وزراء الاقتصاد والمناخ وقيادة ثلاثة صناديق ثروة سيادية مقرها أبوظبي، وسيتم الكشف عن الجوانب الرئيسة لاقتصاد أبوظبي المستقر والمتنامي.

ويشهد ثاني أيام الحدث، انعقاد فعاليات مؤتمر «أسيت أبوظبي»، الذي سينطلق بتحليل استراتيجيات الاستثمار المتطورة لصناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة وعمالقة رأس المال الاستثماري في الأسواق العالمية، وسيتضمن حوارات خاصة مع راي داليو وآلان هوارد وجيني جونسون، كما يقام المؤتمر بالتزامن مع انعقاد فعاليات منتديين آخرين يركزان على استراتيجيات الاستثمار في المكاتب العائلية الدولية والتحول وإعادة الهيكلة.

وتتواصل سلسلة فعاليات أسبوع أبوظبي المالي يوم 29 نوفمبر، فيُناقش موضوع التداخلات بين التقنيات وقطاع التمويل والتقنيات المالية في أبوظبي، عبر الدورة السابعة من «فينتك أبوظبي»، الذي يعد أكبر تجمع للتقنيات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، والذي يقدم منتديات متخصصة في قطاع الذكاء الاصطناعي وبلوك تشين والأخطار والأمن. وستتضمن الجلسات الرئيسة لهذا اليوم، مناقشات في اقتصاد الجرائم المالية وستجمع أيضاً مؤسسات رئيسة، تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي في أبوظبي، لمناقشة موضوع «اهتمام أبوظبي بقدرات الذكاء الاصطناعي في وقت مبكر».

وسيتم تخصيص آخر أيام أسبوع أبوظبي المالي، لمناقشة موضوع التمويل المستدام، وذلك بالتزامن مع الجلسات الافتتاحية لمؤتمر الأطراف COP 28، إذ ستقام فعاليات «قمة التمويل المستدام R.A.C.E». التي تضم المحاور الرئيسة والفعلية للاستدامة في قطاع التمويل وهي: التنظيم والتوعية والتعاون والنظام الشامل، وسيتم بث حفل افتتاح مؤتمر الأطراف COP 28 مباشرة للحاضرين في «قمة التمويل المستدام». وتستضيف هذه القمة، جلسات تحليل لمستقبل وتحولات القطاع المالي مع الرئيس التنفيذي لـ«ستيت ستريت» والتي تدير أصولاً بقيمة 3.9 تريليونات دولار أمريكي، إضافة إلى الرؤساء التنفيذيين لـ«لازارد وإنفستكورب» و«تي سي آي». وسيتم في «قمة التمويل المستدام» استعراض نتائج «القمة العالمية للجهات التنظيمية»، التي ستُعقد في يوم 29 نوفمبر وتجمع 15 من قيادات الجهات التنظيمية من أنحاء العالم، وتقام بالتزامن مع مؤتمر «فينتك أبوظبي».

وعلى مدار الأسبوع، ستستضيف الساحة الشمالية في سوق أبوظبي العالمي «مربعة الصقر» (Falcon Square)، والتي تمثل منظومة شاملة تركز على التقنيات والابتكار، حيث ستنعقد جلسات حوارية في ريادة الأعمال وجمع رأس المال. وإضافة إلى ذلك، سيستضيف مخيم الشركات الناشئة (Startup Campus) في سوق أبوظبي العالمي، 60 شركة ناشئة تعرض ما لديها على مدار أربعة أيام.

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