«الأنصاري ديجيتال باي» تحصل على موافقة «المركزي» لإطلاق محفظتها الرقمية

أعلنت «الأنصاري ديجيتال باي»، إحدى الشركات التابعة لـِ «الأنصاري للخدمات المالية»، عن حصولها على الموافقة المبدئية على ترخيص لإجراء معاملات تسهيلات القيمة المخزنة (SVF)، ونظام خدمات الدفع للتجزئة (RPS)، من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

ومن المقرر أن تطلق «الأنصاري ديجيتال باي» محفظتها الرقمية التحويلية الأولى من نوعها، تماشياً مع مبادرة الحكومة لتطوير «مجتمع غير نقدي»، ودعماً لأجندة «الشمول المالي»، وذلك في الربع الثاني من عام 2024. وتهدف هذه المنصة المبتكرة إلى إعادة تعريف مشهد المعاملات الرقمية، عبر توفير بيئة آمنة وسهلة الاستخدام للعملاء من الأفراد والشركات، في سبيل ضمان معاملات رقمية أكثر سلاسةً وسرعة وأماناً.

وتم تصميم منصة «الأنصاري ديجيتال باي»، لتوفير حلول تحويل رقمية من شخص لشخص للأفراد والمؤسسات، بالإضافة إلى تجربة دفع شاملة مصمّمة خصيصاً للعملاء المقيمين في دولة الإمارات. ويمكن للمستخدمين، من خلال هذه المنصة، تحويل الأموال داخل الدولة وخارجها وتسديد الفواتير، والوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية، عن طريق رمز الاستجابة السريعة الخاص بهم، أو تطبيق مخصص، أو رقم هاتفهم.

وقال راشد علي الأنصاري الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: «نلتزم، في الأنصاري للخدمات المالية، باعتماد أحدث التكنولوجيات لتوفير بيئة مالية أكثر شمولاً وتطوراً لعملائنا. وتجسّد منصة الأنصاري ديجيتال باي، رؤيتنا الرامية إلى تطوير منصة للتكنولوجيا المالية، تدعم مكانتنا كمزوّد رائد للخدمات الرقمية. وباعتبارنا مزوداً بارزاً للخدمات الرقمية مع قاعدة مستهلكين واسعة، تتجاوز 4 ملايين عميل، فإننا على ثقة تامّة من أن هذه المبادرة ستعود بالنفع الكبير على عملائنا الحاليين والمستقبليين في جميع أنحاء الدولة، إذ يتمحور هدفنا حول تسهيل التجربة المالية لمستخدمينا، من خلال إتاحة إمكانية إدارة أموالهم والوصول إليها بسهولة، مع التركيز على الممارسات المالية المسؤولة، بما يتماشى مع التزامنا ببناء مستقبل مستدام، يقوم على الممارسات المالية الآمنة، ويركّز على خدمة المستخدمين».

كما ستعمل هذه المحفظة الرقمية على تمكين المستخدمين وتزويدهم بالأدوات اللازمة، مثل خاصية التحقق من الرصيد وكشف الحساب، لاتخاذ قرارات مالية مدروسة، ومنحهم القدرة الشرائية، وإمكانية الوصول السلس لأموالهم لتلبية احتياجاتهم الشخصية والتجارية، على حد سواء، إلى جانب تقديم خيارات التمويل (Micro-financing)، من خلال عقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات تمويل مرخصة، بما يدعم التمكين والشمول المالي. وتؤكّد هذه الحلول المبتكرة، التزام المجموعة بتعزيز المشهد المالي الرقمي في المنطقة.

ويؤدي الضوء الأخضر الذي أعطاه المصرف المركزي، دوراً محورياً في ترسيخ مكانة «الأنصاري ديجيتال باي»، كواحدة من الشركات الرائدة في استخدام أحدث التقنيات لإرساء مشهد الخدمات المالية الأساسية. كما يجسّد هذا الإنجاز رؤية الشركة بتقديم منصة آمنة وفعالة، تلبّي الاحتياجات المتغيرة لعملائها.

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