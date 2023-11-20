موانئ دبي العالمية تخفض انبعاثات الكربون في الإمارات بالاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة

خفضت مجموعة موانئ دبي العالمية انبعاثات الكربون الناتجة عن عملياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة بما يقارب نسبة 50% هذا العام عبر الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة من خلال هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا).

وقد أصدرت هيئة كهرباء ومياه دبي أكثر من 200 ألف شهادة دولية للطاقة المتجددة (I-RECs) لمجموعة موانئ دبي العالمية حتى الآن هذا العام. وتضمن تلك الشهادات توليد الكهرباء المستهلكة من مصادر متجددة، حيث يعادل كل منها 1 ميجاوات/ساعة من الكهرباء.

يتم توليد الشهادات الدولية للطاقة المتجددة (I-RECs) من هيئة كهرباء ومياه دبي بواسطة مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وتدعم عمليات مجموعة موانئ دبي العالمية في دولة الإمارات والتي تشمل أعمالها في ميناء جبل علي والمنطقة الحرة بجبل علي (جافزا) والأحواض الجافة العالمية. وقد أصبحت تلك العمليات اليوم مدعومة بنسبة 100% بمصادر الطاقة المتجددة. وبهذا التحوّل هذا العام، تتقدم مجموعة موانئ دبي العالمية بفارق ملحوظ على الهدف الموضوع في دولة الإمارات والمتمثل في خفض انبعاثات الكربون بنسبة 42% بحلول عام 2030.

وقالت مها القطان، الرئيس التنفيذي لشؤون الاستدامة في مجموعة موانئ دبي العالمية: "نلتزم بدعم وتطوير أجندة التغير المناخي العالمية من خلال الاستثمار في التكنولوجيا الخالية من الكربون، وتنفيذ ممارسات تجارية مسؤولة، والعمل مع الشركاء المناسبين لتحقيق ذلك الهدف. إننا نقوم بتقييم تأثير أعمالنا بشكل منتظم ونهدف إلى تقليل بصمتنا الكربونية وتحسين استدامة عملياتنا. وتشكل إمدادات الطاقة المتجددة جزءاً من استراتيجيتنا الأوسع لإزالة الكربون من عملياتنا، وإني فخورة بأن أكثر من 60% من الكهرباء التي تستهلكها مجموعة موانئ دبي العالمية على مستوى العالم تأتي من مصادر متجددة. نواصل تنفيذ استراتيجيتنا لإزالة الكربون ونتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في السنوات المقبلة".

تمثل جهود إزالة الكربون محوراً جوهرياً في استراتيجية مجموعة موانئ دبي العالمية الرائدة في مجال توفير حلول سلاسل التوريد العالمية المتكاملة. وقد التزمت المجموعة بأن تصبح محايدة للكربون بحلول عام 2040 وصافي انبعاثات صفر بحلول عام 2050، تماشياً مع مبادرة صافي انبعاثات صفرية في دولة الإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2050.

ومن بين مبادراتها العالمية، نجحت مجموعة موانئ دبي العالمية في خفض انبعاثاتها الكربونية من خلال استخدام الكهرباء في محطتيها في روتردام وجبل علي، إلى جانب الريادة في استخدام وقود الديزل الحيوي في ميناء ساوثهامبتون في المملكة المتحدة، والذي أعلن مؤخراً عن عام هو الأكثر رفقاً بالبيئة على الإطلاق. وأعلنت المجموعة مؤخرًا أنها خفضت انبعاثات الكربون عالمياً بنسبة 5 في المئة في عام 2022، مع انخفاض بنسبة 4 في المئة في استهلاك الطاقة.

وكانت مجموعة موانئ دبي العالمية، في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين العام الماضي، قد أعلنت انضمامها إلى تحدي الشحن الأخضر والتزمت باستثمار ما يصل إلى 500 مليون دولار أمريكي لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 700 ألف طن على مدى السنوات الخمس المقبلة. كما دخلت المجموعة في شراكة استراتيجية مع مركز ميرسك ماكنزي مولر (Maersk McKinney Moller) للشحن الخالي من الكربون وانضمت إلى "مختبر التفكير" التابع لمبادرة الميثاق العالمي للأمم المتحدة بشأن "الانتقال العادل".

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