بنك البحرين الإسلامي (Bisb) يشارك ضمن المرحلة الثالثة من حملة دُمتِ خضراء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تزامنًا مع اليوم العالمي للطفل، شارك بنك البحرين الإسلامي (BisB) في المرحلة الثالثة من الحملة الوطنية للتشجير المُقامة تحت شعار "دُمتِ خضراء" وذلك من خلال الفريق التطوعي للبنك "فريق جود".
وتأتي مشاركة البنك في إطار دعم الفعاليات التي تسهم في تحقيق أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية للبنك، وقد تم التعاون مع الجمعية البحرينية لمتلازمة داون ودعوتهم للمشاركة في زراعة أكثر من 100 نبتة في حديقة سماهيج وذلك بحضور الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي وإدارة البنك بالإضافة الى 20 طفل من متلازمة داون.
وبهذه المناسبة، صرّح
ياسر الشريفي الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي قائلًا: "تأتي مشاركتنا للعام الثالث على التوالي في حملة التشجير والتي تتزامن مع اليوم العالمي للطفل من منطلق حرص البنك على الشراكة المجتمعية في الفعاليات التي تساهم في منفعة المجتمع البحريني. ونؤكد التزامنا بمواصلة جهودنا لتحقيق أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية لبنك البحرين الإسلامي من خلال الفعاليات والأنشطة المماثلة."
وقد أشادت الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، خلال مشاركتها بجهود بنك البحرين الاسلامي في إشراك موظفي البنك والاطفال من فئة متلازمة داون في الحملة الوطنية للتشجير حيث صرحت قائلة: «نرحب بمشاركة بنك البحرين الاسلامي في الحملة الوطنية للتشجير (دمتِ خضراء) ضمن مرحلتها الثالثة والتعاون الطيب بين القطاع الخاص والعام لتنفيذ الخطط المستقبلية الرامية لتحقيق الاستدامة، وزيادة الرقعة الخضراء من خلال مشاريع التشجير والمحافظة على الثروة النباتية والمحميات الطبيعية".
يجدر بالذكر أن الحملة الوطنية للتشجير "دُمتِ خضراء" قد انطلقت منذ قرابة العامين تحت رعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي ، والتي تهدف لدعم خطط المملكة والتزاماتها الخاصة بالعمل المناخي وحماية البيئة، علاوة على تشجيع روح التطوع بين الشباب في المجتمع، وتعزيز الشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الأخرى ذات الصلة.
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