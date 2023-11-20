-->

Monday, 20 November 2023 05:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بنك البحرين الإسلامي (Bisb) يشارك ضمن المرحلة الثالثة من حملة دُمتِ خضراء

11/20/2023 7:22:47 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تزامنًا مع اليوم العالمي للطفل، شارك بنك البحرين الإسلامي (BisB) في المرحلة الثالثة من الحملة الوطنية للتشجير المُقامة تحت شعار "دُمتِ خضراء" وذلك من خلال الفريق التطوعي للبنك "فريق جود".

وتأتي مشاركة البنك في إطار دعم الفعاليات التي تسهم في تحقيق أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية للبنك، وقد تم التعاون مع الجمعية البحرينية لمتلازمة داون ودعوتهم للمشاركة في زراعة أكثر من 100 نبتة في حديقة سماهيج وذلك بحضور الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي وإدارة البنك بالإضافة الى 20 طفل من متلازمة داون.

وبهذه المناسبة، صرّح
ياسر الشريفي الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي قائلًا: "تأتي مشاركتنا للعام الثالث على التوالي في حملة التشجير والتي تتزامن مع اليوم العالمي للطفل من منطلق حرص البنك على الشراكة المجتمعية في الفعاليات التي تساهم في منفعة المجتمع البحريني. ونؤكد التزامنا بمواصلة جهودنا لتحقيق أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية لبنك البحرين الإسلامي من خلال الفعاليات والأنشطة المماثلة."

وقد أشادت الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، خلال مشاركتها بجهود بنك البحرين الاسلامي في إشراك موظفي البنك والاطفال من فئة متلازمة داون في الحملة الوطنية للتشجير حيث صرحت قائلة: «نرحب بمشاركة بنك البحرين الاسلامي في الحملة الوطنية للتشجير (دمتِ خضراء) ضمن مرحلتها الثالثة والتعاون الطيب بين القطاع الخاص والعام لتنفيذ الخطط المستقبلية الرامية لتحقيق الاستدامة، وزيادة الرقعة الخضراء من خلال مشاريع التشجير والمحافظة على الثروة النباتية والمحميات الطبيعية".

يجدر بالذكر أن الحملة الوطنية للتشجير "دُمتِ خضراء" قد انطلقت منذ قرابة العامين تحت رعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي ، والتي تهدف لدعم خطط المملكة والتزاماتها الخاصة بالعمل المناخي وحماية البيئة، علاوة على تشجيع روح التطوع بين الشباب في المجتمع، وتعزيز الشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الأخرى ذات الصلة.

MENAFN20112023000055011008ID1107457656

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث