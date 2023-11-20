شركة كهرباء القدس تحذر من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بحق طواقمها وممتلكاتها

MENAFN - Palestine News Network ) القدس /PNN / حذرت شركة كهرباء محافظة القدس من استمرار الاعتداءات بحق طواقمها الميدانية وممتلكاتها، والتي كانت أخرها استهداف جيش الاحتلال الليلة الماضية للمحول المغذي لمخيم عقبة جبر في امتياز اريحا، والذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة من المخيم،

واعتبرت الشركة في بيانٍ صدر عنها اليوم الإثنين هذه الاعتداءات مقصودة وتهدف إلى استنزاف مقومات الشركة وامكانياتها، حيث تتعمد قوات الاحتلال عند اقتحامها للمناطق الفلسطينية بقطع التيار الكهربائي من خلال إطلاق النار على محولات الشركة.

ونوهت 'كهرباء القدس' أن الاعتداء على محول مخيم عقبة جبر هو الاعتداء السادس بحق ممتلكاتها منذ بدء الأحداث الحالية، وأن طواقمها الميدانية تبذل كل جهد يلزم لاستعادة التيار الكهربائي وإصلاح الأعطال، رغم ما تواجهه من معيقات وتحديات، في ظل الأوضاع والظروف الراهنة.