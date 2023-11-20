شركة كهرباء القدس تحذر من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بحق طواقمها وممتلكاتها

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس /PNN / حذرت شركة كهرباء محافظة القدس من استمرار الاعتداءات بحق طواقمها الميدانية وممتلكاتها، والتي كانت أخرها استهداف جيش الاحتلال الليلة الماضية للمحول المغذي لمخيم عقبة جبر في امتياز اريحا، والذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة من المخيم،
واعتبرت الشركة في بيانٍ صدر عنها اليوم الإثنين هذه الاعتداءات مقصودة وتهدف إلى استنزاف مقومات الشركة وامكانياتها، حيث تتعمد قوات الاحتلال عند اقتحامها للمناطق الفلسطينية بقطع التيار الكهربائي من خلال إطلاق النار على محولات الشركة.
ونوهت 'كهرباء القدس' أن الاعتداء على محول مخيم عقبة جبر هو الاعتداء السادس بحق ممتلكاتها منذ بدء الأحداث الحالية، وأن طواقمها الميدانية تبذل كل جهد يلزم لاستعادة التيار الكهربائي وإصلاح الأعطال، رغم ما تواجهه من معيقات وتحديات، في ظل الأوضاع والظروف الراهنة.
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