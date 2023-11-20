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الحكومة الأردنية: ندرس خيارات للرد على إسرائيل

11/20/2023 7:17:31 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) عمّان/PNN- قال نائب رئيس الوزراء الأردني توفيق كريشان، إن الحكومة تدرس الخيارات كافة وآثارها على المصلحة الوطنية بالتنسيق مع مجلس النواب، للرد على إسرائيل.

وفي تصريح له خلال جلسة النواب، لفت كريشان إلى أن "الحكومة ستدرس قرارات وتوصيات اللجنة القانونية بشأن الاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي"، مثمنا "قرار مجلس النواب، بتحويل الاتفاقيات كافة مع الاحتلال للجنة القانونية النيابية".

وشدد على أن "النواب والحكومة في خندق واحد، نراعي المصلحة الوطنية بشكل عام وبتنسيق تام للحصول على القرارات المناسبة في الوقت المناسب مراعاة للمصلحة العامة".

وأشار إلى أن موقف الملك والحكومة ومجلس النواب واحد، لافتا إلى أن الموقف كان من اللحظة الأولى واضحا ولا أحد يستطيع المزايدة عليه.

المصدر:“الدستور”

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