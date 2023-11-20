وصول تجهيزات ثاني مستشفى ميداني أردني إلى قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- وصلت إلى قطاع غزة، الإثنين، تجهيزات ثاني مستشفى ميداني أردني، والذي سيقام في مدينة خان يونس، رافعا بذلك عدد مرافق المملكة الطبية داخل الأراضي الفلسطينية إلى 5.

وأفاد تلفزيون“المملكة” الرسمي على موقعه بأنه“وصلت إلى رفح جنوبي قطاع غزة، 40 شاحنة تحمل تجهيزات المستشفى الميداني الأردني الثاني في القطاع المحاصر”.

وبين أن“المستشفى الميداني سيتم تجهيزه في خان يونس خلال 48 ساعة، وسيكون الأول الذي يدخل قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي”.

ومع إرسال تجهيزات المستشفى المقرر إقامته في خان يونس، ترتفع عدد المرافق الطبية الأردنية داخل الأراضي الفلسطينية إلى 5.

وإلى جانب مشفاه الأول في القطاع والذي تأسس قبل 14عاما، وإرساله الخميس مستشفى ميداني إلى نابلس (في الضفة الغربية)، يتبع للأردن محطتين جراحيتين في جنين ورام الله.

والأربعاء، أعلن الجيش الأردني إصابة 7 من كوادره العاملين في المستشفى الميداني بغزة، لدى محاولتهم إسعاف فلسطينيين أصيبوا بقصف إسرائيلي.

وتأسس المستشفى الميداني العسكري الأردني الأول في غزة عام 2009، ويتبع للجيش الأردني، ويستقبل من 1000 إلى 1200 مراجع يوميا.

ويدار المستشفى من خلال طواقم طبية وفنية وإدارية تبدل كل 3 أشهر بطاقم جديد، كما يزود المستشفى مع بداية كل مهمة بالمستلزمات الطبية والعلاجية لإدامة عمله، كونه يقدم خدماته مجانا.

ومنذ 45 يوما يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 13 ألف شهيد، بينهم أكثر من 5 آلاف و500 طفل، و3 آلاف و500 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.