تقرير: إسرائيل تدور بمتاهة صفقة الأسرى خشية هدنة تبدد الزخم القتالي

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- رغم الضغوط التي تمارسها عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، على حكومة بنيامين نتنياهو، ورفع سقف طموح تلك العائلات بحديث عن صفقة وشيكة تارة قبل الإعلان عن رفضها تارة أخرى، فقد سربت مصادر إعلامية جانبًا من المخاوف التي تنتاب إسرائيل بشأن تداعيات صفقة الأسرى المحتملة التي تتباين بشأنها التقديرات.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الاثنين، أن ثمة مخاوف عميقة في إسرائيل جراء صفقة محتملة، "لأنها ستمنح حماس في المقابل مساحة من الوقت تُمكِّن الحركة من تنظيم صفوفها، وفي الوقت ذاته ستبدد الزخم القتالي لدى الجنود الإسرائيليين في الميدان".

وقالت على لسان محللها يوسي يِهُوشُوَّاع، "إن هناك شكوكًا في إمكانية عودة الجيش الإسرائيلي إلى الحرب بالأداء القوي ذاته لو حصلت هدنة".

وبيَّن أن "إسرائيل تشهد يوميًّا انضمام عائلات جديدة إلى (نادي العائلات الثكلى)، بعد 3 أسابيع من الحرب البرية ووصول عدد الجنود القتلى في غزة إلى 66 جنديًّا بحلول هذا الصباح".

وأضاف المحلل الإسرائيلي أن"الجمهور أصبح على دراية بأن الحرب البرية في قطاع غزة أصبحت في غاية الضراوة".

وأقر بأن من سمّاهم "مخربي حماس" لا يفرون أمام الجيش في مناطق مثل حي الزيتون وجباليا، بل يستغلون معرفتهم للساحة، مرجحًا أن وتيرة الاحتكاك المباشر خلال الأيام المقبلة لن تتراجع، إلا إذا دخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ".

ونبَّه إلى أنه "لا يتعيَّن العمل بوتيرة سريعة؛ إذ إن القتال والتقدم ببطء وحذَر يقلل من نسب المخاطرة بأرواح الجنود الإسرائيليين"، راصدًا طبيعة الدعم الذي يوفره الطيران الحربي الإسرائيلي للجنود على الأرض.

وقال إن الناطق العسكري نشر صورًا، تُظهر رئيس هيئة الأركان العامة هارتسي هاليفي وقائد الجبهة الجنوبية، بينما ينظران إلى خرائط، في إطار المصادقة على خطة مواصلة الحرب؛ إذ تبين أن الوجهة التالية هي جنوب القطاع، على أن تكون خان يونس البداية.

ووجد أنه إلى جوار العمل الميداني "تحلق في الأفق التطورات الخاصة بصفقة الأسرى، بعد أن أكدت إسرائيل أن زعيم حماس، يحيى السنوار، أنهى حاليًّا شعوره بالغضب، وعادت حماس إلى طاولة المفاوضات".



ووفق الصحيفة، أطلع مجلس الحرب الإسرائيلي على التفاصيل الجديدة بشأن الصفقة، تنص على تحرير نساء وأطفال من الأسر مقابل تحرير عدد رمزي من الأسيرات الفلسطينيات وصغار السن في سجون إسرائيل، ووقف إطلاق النار لبضعة أيام".

وأبلغ الجيش الإسرائيلي المستوى السياسي "أن بمقدوره العودة للقتال بعد الهدنة"، على حد قول الصحيفة.



لكن المحلل الإسرائيلي رأى أنه "يتعيَّن هنا النظر إلى العدو (حماس) كعدو غير تقليدي، بل هو شرس ومرير بطريقة هوليوودية (سينما هوليوود)"، على حد الوصف الذي استخدمه.

وأوضح أن "المخاوف السائدة في إسرائيل، والتي يتفق عليها شخصيات داخل القيادة الإسرائيلية، هي أن السنوار القيادي "الشرس" في الحركة سيربح مُتنفسًا يحتاج إليه بالفعل، ومن ثم سيُقسم الصفقة إلى دفعات وعلى مراحل".

الضغط على السنوار

وقدَّر أن الأمر "سيسبب فوضى في المجتمع الإسرائيلي"، وقال "إنه يتعين أن نسأل بكل جدية: هل يستطيع الجيش الإسرائيلي مواصلة الحرب بالقوة ذاتها؟ وهل الأفضل هو الضغط على السنوار في خان يونس؛ من أجل تحرير المخطوفين والمخطوفات؟".

ومضى قائلًا: "إن القلق بشأن سلامة المخطوفين لم يتبدد، كما إن المعلومات التي كشفها الناطق العسكري بالأمس بشأن مصير الجندية نوعا ميرتسيانو، طيب الله ثراها، والتي زهقت روحها في المستشفى، تعزز حالة النفور من زمرة مجرمي الحرب الذين أسروا الرُضّع أيضًا (رواية إسرائيلية شائعة)"، على حد التعبير الذي استخدمه.

وخلص إلى نتيجة بأن "الصفقة بمضمونها الحالي تعد خطرًا يهدد قدرة (الجيش) على تغيير الواقع في قطاع غزة".

