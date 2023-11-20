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الاحتلال يشرع بهدم بناية سكنية من أربعة طوابق في الزعيم شرق القدس

11/20/2023 7:17:29 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بهدم بناية سكنية قيد الإنشاء، في بلدة الزعيم، شرق القدس.

وقال رئيس بلدية الزعيم ضرغام خليل للوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الزعيم وحاصرت بناية سكنية تعود للمقدسي محمود أبو الهوى في حي الشيخ عنبر من البلدة، وشرعت بهدمها.

وأضاف أن البناية السكنية قيد الإنشاء وتتكون من أربعة طوابق، تبلغ مساحة كل طابق منها 360 مترا مربعا.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال منعت صاحب البناية وجمعا من أهالي البلدة ممن حاولوا التصدي لعملية الهدم، من الاقتراب من المكان.


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