الاحتلال يشرع بهدم بناية سكنية من أربعة طوابق في الزعيم شرق القدس

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN- شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بهدم بناية سكنية قيد الإنشاء، في بلدة الزعيم، شرق القدس.
وقال رئيس بلدية الزعيم ضرغام خليل للوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الزعيم وحاصرت بناية سكنية تعود للمقدسي محمود أبو الهوى في حي الشيخ عنبر من البلدة، وشرعت بهدمها.
وأضاف أن البناية السكنية قيد الإنشاء وتتكون من أربعة طوابق، تبلغ مساحة كل طابق منها 360 مترا مربعا.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال منعت صاحب البناية وجمعا من أهالي البلدة ممن حاولوا التصدي لعملية الهدم، من الاقتراب من المكان.
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