الموجز522552

(MENAFN
- Palestine News Network )
-في اليوم الـ45 من العدوان على قطاع غزة...
عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي إستهدف المستشفى الاندونيسي ومستشفى العودة ومدارس تؤؤي النازحين شمال مدينة غزة
وزارة الصحة تحذر من
-أعلنت وزارة الصحة في حصيلة غير نهائية، إرتفاع عدد الشهداء بغزة إلى أكثر من 13 ألف شهيد، بينهم أكثر من 5 آلاف و500 طفل.
-جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعلن مقتل جندي آخر
له في معارك شمال قطاع غزة.
ما يرفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 66 منذ بدء العملية البرية في غزة
-وفي الضفة الغربية.. استشهاد الشاب محمد عادل محمد السراحين (21 عاما) من بلدة بيت أولا شمال غرب الخليل برصاص جيش الاحتلال قرب مدخل مخيم العروب
رئيس الوزراء محمد اشتية يشير إلى أن سلطة النقد تحاور البنوك من أجل إعادة جدولة قروض الموظفين والاستحقاقات المالية المترتبة عليهم، من أجل تمكينهم من الخروج من هذا الظرف الذي نحن فيه وتعزيز صمودهم.
هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا إلى شديد البرودة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.
وغدا الثلاثاء: يكون الجو غائما جزئيا وباردا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق،
MENAFN20112023000205011050ID1107457629
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.