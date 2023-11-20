الموجز522552

MENAFN - Palestine News Network ) -في اليوم الـ45 من العدوان على قطاع غزة...عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي إستهدف المستشفى الاندونيسي ومستشفى العودة ومدارس تؤؤي النازحين شمال مدينة غزة

وزارة الصحة تحذر من

-أعلنت وزارة الصحة في حصيلة غير نهائية، إرتفاع عدد الشهداء بغزة إلى أكثر من 13 ألف شهيد، بينهم أكثر من 5 آلاف و500 طفل.

-جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعلن مقتل جندي آخر

له في معارك شمال قطاع غزة.

ما يرفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 66 منذ بدء العملية البرية في غزة





-وفي الضفة الغربية.. استشهاد الشاب محمد عادل محمد السراحين (21 عاما) من بلدة بيت أولا شمال غرب الخليل برصاص جيش الاحتلال قرب مدخل مخيم العروب

رئيس الوزراء محمد اشتية يشير إلى أن سلطة النقد تحاور البنوك من أجل إعادة جدولة قروض الموظفين والاستحقاقات المالية المترتبة عليهم، من أجل تمكينهم من الخروج من هذا الظرف الذي نحن فيه وتعزيز صمودهم.



هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا إلى شديد البرودة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.

وغدا الثلاثاء: يكون الجو غائما جزئيا وباردا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق،



