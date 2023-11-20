رواد مواقع التواصل يربطون في حديثهم عن المنخفض .. بتوقف اتفاقية للأردن مع الاحتلال (استمع)

MENAFN - Amman Net) مع استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة مع هطول الأمطار الغزير، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا كبيرا حول هذا المنخفض.

فعلقت سهام اللبناوي: كل سنة نفس القصة والله منا عارفة الأمانة شو بشتغل طول السنة.

وقالت سارة: سبحان الله كيف اول ما التغت الاتفاقية الخير نزل علينا مرة وحدة.

واضافت أصالة: بعيدا عن البنية التحتية يلي بدها شغل...لكن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه...وهاي نعمة من ربنا ولسا بإذن الله البداية هاد رضا من ربنا لأنه تم إلغاء الاتفاقية مع اسرائيل.

في حين علق وليد غانم: سبحان الله نزلت كمية مطر حتغطي الكمية اللي كانت رح توصلنا من الاتفاقية مع العدو.

وقالت ابتسام فايز: وين شغل البلديات وليش ما نظفوا العبارات والشبكات من بداية الصيف واهتموا بالبنية التحتية، حسبي الله ونعم الوكيل.

ونشر نايل خوري: بدال ما يعملوا حملة شتوية للسيارات عشان بس يكتبوا مخالفات خليهم يعملوا حملة شتوية للشوارع.

واخيرا علقت ديالا دباس: لو أن هناك قنوات مائية تؤدي إلى سدود يتم تكرير المياه فيها للشرب والري، بدل أن تذهب هذه المياه إلى سد الملك طلال الملوث وإلى المجاري.. عندها فقط نكون لسنا بحاجة إلى معاهدات خانعة باطلة.

وحيث نشرت مديرية الأمن العام عدة تحذيرات متوقعة تتعلق بالمنخفض الجوي وسلامة المواطنين.

كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · رواد مواقع التواصل يربطون في حديثهم عن المنخفض بتوقف اتفاقية مع الاحتلال