رواد مواقع التواصل يربطون في حديثهم عن المنخفض .. بتوقف اتفاقية للأردن مع الاحتلال (استمع)

(MENAFN
- Amman Net) مع استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة مع هطول الأمطار الغزير، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا كبيرا حول هذا المنخفض.
فعلقت سهام اللبناوي: كل سنة نفس القصة والله منا عارفة الأمانة شو بشتغل طول السنة.
وقالت سارة: سبحان الله كيف اول ما التغت الاتفاقية الخير نزل علينا مرة وحدة.
واضافت أصالة: بعيدا عن البنية التحتية يلي بدها شغل...لكن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه...وهاي نعمة من ربنا ولسا بإذن الله البداية هاد رضا من ربنا لأنه تم إلغاء الاتفاقية مع اسرائيل.
في حين علق وليد غانم: سبحان الله نزلت كمية مطر حتغطي الكمية اللي كانت رح توصلنا من الاتفاقية مع العدو.
وقالت ابتسام فايز: وين شغل البلديات وليش ما نظفوا العبارات والشبكات من بداية الصيف واهتموا بالبنية التحتية، حسبي الله ونعم الوكيل.
ونشر نايل خوري: بدال ما يعملوا حملة شتوية للسيارات عشان بس يكتبوا مخالفات خليهم يعملوا حملة شتوية للشوارع.
واخيرا علقت ديالا دباس: لو أن هناك قنوات مائية تؤدي إلى سدود يتم تكرير المياه فيها للشرب والري، بدل أن تذهب هذه المياه إلى سد الملك طلال الملوث وإلى المجاري.. عندها فقط نكون لسنا بحاجة إلى معاهدات خانعة باطلة.
وحيث نشرت مديرية الأمن العام عدة تحذيرات متوقعة تتعلق بالمنخفض الجوي وسلامة المواطنين.
كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · رواد مواقع التواصل يربطون في حديثهم عن المنخفض بتوقف اتفاقية مع الاحتلال
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