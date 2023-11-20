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كلاسيكو السيدات.. نادي برشلونة يكتسح غريمه ريال مدريد

11/20/2023 7:16:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تغلبت سيدات نادي برشلونة على نظرائهن في ريال مدريد في مواجهة الكلاسيكو، بنتيجة عريضة قوامها خمسة أهداف دون رد في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وافتتحت النجمة آيتانا بونماتي التسجيل في الدقيقة 17، ثم ضاعفت كارولين هانسن النتيجة في الدقيقة 43، وأضافت ماريونا كالدينتي الهدف الثالث في الدقيقة 45.
وفي الشوط الثاني، أضاف النادي الكتالوني هدفين عبر كل من كلاوديا بينا (90+1) وفيكي لوبيز (90+4).
وبهذا الفوز، عززت سيدات نادي برشلونة صدارتهن للدوري بالعلامة الكاملة، 27 نقطة من 9 جولات، ووسعن الفارق بينهن وبين ريال مدريد صاحب المركز الثاني إلى 6 نقاط.

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