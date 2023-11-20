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حقيقة عرض ريال مدريد تجديد عقد أنشيلوتي

11/20/2023 7:16:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يثير مستقبل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، بعض الجدل في الفترة الأخيرة.
وذكرت تقارير أن فلورنتينو بيريز، رئيس الميرنجي، يرغب في استمرار أنشيلوتي، وعرض عليه التجديد لموسمين مقبلين.
لكن صحيفة "ماركا" الإسبانية، أوضحت أنه لم يحدث أي نقاش في ريال مدريد خلال موسم 2023-2024 حول مستقبل أنشيلوتي.
وأشارت إلى أن إدارة ريال مدريد ترى أنشيلوتي أفضل خيار، لكن مصيره ليس محل نقاش في الوقت الحالي، إلا إذا صرح المدرب الإيطالي بأن مستقبله خارج البرنابيو، وهو شيء لن يحدث.
وزادت :"التفكير داخل مجلس إدارة ريال مدريد أن أنشيلوتي أفضل شخص لمواصلة قيادة الميرنجي لمدة موسم أو موسمين على الأقل، لكن حتى هذه اللحظة لم يُقدَّم أي عرض للمدرب الإيطالي بشأن التجديد.
وتابعت: "تحويل رغبة إدارة ريال مدريد إلى عرض رسمي لا يعد أمرا ضروريا في الوقت الحالي، لا سيما أن كلا من بيريز وأنشيلوتي يعرف ما يريده الطرف الآخر".
وقالت "ماركا": "سيتعين علينا الانتظار لمعرفة إذا كان ريال مدريد سيقدم عرضا جديدا لأنشيلوتي، لكن هذا الانتظار لن يطول، حيث يدرك مسؤولو الريال أن لا يمكن تأجيل الأمر حتى نهاية الموسم لاتخاذ القرارات".
وختمت: "لقد انتظرت الإدارة حتى نهاية الموسم في السنوات الأخيرة لمناقشة مصير المدرب، لكن العلاقة مع أنشيلوتي الآن أصبحت مختلفة".

ملاعب

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