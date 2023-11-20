البطولة الختامية.. دجوكوفيتش يتوج باللقب للمرة السابعة في إنجاز قياسي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توج نوفاك دجوكوفيتش بلقب البطولة الختامية للتنس للمرة السابعة في إنجاز قياسي متقدما بفارق لقب على روجر فيدرر وذلك بفوزه الأحد في النهائي على الإيطالي يانيك سينر 6-3 و6-3 في تورينو.



واستحق الصربي المصنف أولا عالميا، لقبه الثاني تواليا في هذه البطولة التي تجمع سنويا أفضل ثمانية لاعبين خلال الموسم، إذ وصل إلى مباراة اللقب بعدما أقصى الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف ثانيا عالميا في نصف النهائي بالفوز عليه 6-3 و6-2.

وكان التعثر الوحيد لصاحب الـ36 عاما في النسخة الرابعة والخمسين من هذه البطولة في دور المجموعات حين خسر أمام سينر بالذات 5-7 و6-7 و6-7، لكنه ثأر الأحد من الإيطالي المصنف رابعا، محققا فوزه الرابع عليه من أصل خمس مواجهات بينهما.

وحرم دجوكوفيتش منافسه سينر البالغ من العمر 22 عاما من أن يكمل الإنجاز الذي حققه أمس السبت حين تغلب في نصف النهائي على الروسي دانييل مدفيديف الثالث عالميا، ليصبح أول إيطالي يبلغ نهائي البطولة الختامية.

وقال دجوكوفيتش الذي رفع رصيده الإجمالي إلى 98 لقبا في مسيرته الأسطورية واقترب أكثر من الأمريكي جيمي كونورز (109) وفيدرر (103) ونال مبلغ 4.8 مليون دولار المخصص للبطل في تورينو، إنه "من المميز جدا الفوز بهذا اللقب، إنه على الأرجح أحد أفضل مواسمي. أنا سعيد وفخور جدا بمبارياتي الأخيرة. نجحت في خوض أسبوع استثنائي".

ودخل الصربي البطولة في نهاية عام شهد حصوله على ثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، ليصل إجمالي عدد ألقابه في "غراند سلام" إلى 24 لقبا قياسيا، بالإضافة إلى لقبه الأربعين في دورات ماسترز الألف نقطة، قبل أن يتمكن الأحد من فك شراكته مع غريمه السابق فيدرر والفوز بلقب البطولة الختامية للمرة السابعة بعد أعوام 2008 و2012 و2013 و2014 و2015 و2023.

وأضاف دجوكوفيتش هذا الإنجاز القياسي إلى آخر حققه في بداية البطولة حين فاز في الجولة الأولى من دور المجموعات على الدنماركي هولغر رونه، ضامنا بذلك إنهاء الموسم في صدارة تصنيف المحترفين لمرة ثامنة قياسية بعد أعوام 2011 و2012 و2014 و2015 و2018 و2020 و2021.



كما عزز الصربي رقمه القياسي بالتواجد على رأس تصنيف المحترفين للأسبوع الـ399 (سيصل إلى الـ400 في تصنيف غدا الاثنين)، مبتعدا بفارق كبير جدا عن وصيفه فيدرر (310)، علما بأنه خسر احتساب 22 أسبوعا في الصدارة بين 23 مارس و23 أغسطس 2020 نتيجة توقف المنافسات بسبب تفشي فيروس كورونا.

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