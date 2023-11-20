لوكاكو يحقق إنجازا تاريخيا ويعادل إنجاز علي مبخوت

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نجح روميلو لوكاكو، بتحقيق إنجاز تاريخي مع منتخب بلجيكا، بعد السوبر هاتريك، الذي أحرزه في شباك أذربيجان، بتصفيات أمم أوروبا المؤهلة ليورو 2024 لكرة القدم.
وسجل لوكاكو سوبر هاتريك في شباك أذربيجان، في الدقائق (17، 26، 30، و37)، ليقود بلاده للفوز 5-0، أمس الأحد، ضمن لقاءات الجولة الثامنة والأخيرة من تصفيات أمم أوروبا.
ودخل لوكاكو المباراة رقم 113 وهو يملك 79 هدفا في رصيده، وبعد الرباعية التي سجلها في الشوط الأول، تجاوز روبرت ليفاندوفسكي (81 هدفا) في هدافي المنتخبات الوطنية.
كما أصبح لوكاكو أول لاعب في التاريخ يسجل أربعة أهداف في شوط واحد، لصالح منتخب بلجيكا.
وعادل لوكاكو عدد أهداف الإماراتي علي مبخوت، الذي سجل 83 هدف في 112 مباراة)، ليصبح الهداف السابع التاريخي لكرة القدم الدولية.
ويخوض منتخب بلجيكا مباراة ودية، بعد 4 أشهر، أمام إنجلترا في مارس من العام القادم، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات أمم أوروبا "يورو 2024" التي تقام في ألمانيا.
ملاعب
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