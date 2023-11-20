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لوكاكو يحقق إنجازا تاريخيا ويعادل إنجاز علي مبخوت

11/20/2023 7:16:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نجح روميلو لوكاكو، بتحقيق إنجاز تاريخي مع منتخب بلجيكا، بعد السوبر هاتريك، الذي أحرزه في شباك أذربيجان، بتصفيات أمم أوروبا المؤهلة ليورو 2024 لكرة القدم.
وسجل لوكاكو سوبر هاتريك في شباك أذربيجان، في الدقائق (17، 26، 30، و37)، ليقود بلاده للفوز 5-0، أمس الأحد، ضمن لقاءات الجولة الثامنة والأخيرة من تصفيات أمم أوروبا.
ودخل لوكاكو المباراة رقم 113 وهو يملك 79 هدفا في رصيده، وبعد الرباعية التي سجلها في الشوط الأول، تجاوز روبرت ليفاندوفسكي (81 هدفا) في هدافي المنتخبات الوطنية.
كما أصبح لوكاكو أول لاعب في التاريخ يسجل أربعة أهداف في شوط واحد، لصالح منتخب بلجيكا.
وعادل لوكاكو عدد أهداف الإماراتي علي مبخوت، الذي سجل 83 هدف في 112 مباراة)، ليصبح الهداف السابع التاريخي لكرة القدم الدولية.
ويخوض منتخب بلجيكا مباراة ودية، بعد 4 أشهر، أمام إنجلترا في مارس من العام القادم، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات أمم أوروبا "يورو 2024" التي تقام في ألمانيا.

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