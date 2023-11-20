-->

Monday, 20 November 2023 05:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مستعمرون يهاجمون فلسطينيا ويسرقون ماشية في برية تقوع جنوب شرق بيت لحم

11/20/2023 7:16:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- هاجم مستعمرون، اليوم الإثنين، مواطنا فلسطينيا وسرقوا عددا من رؤوس الماشية في برية تقوع، جنوب شرق بيت لحم.
وأفاد رئيس مجلس قروي كيسان موسى عبيات، بأن مجموعة من المستعمرين هاجمت المواطن الفلسطيني إبراهيم عويضة سوارك (38 عاما)، واعتدت عليه بالضرب، وسرقت منه عددا من رؤوس الماشية، قبل أن يتصدى لها المواطنون الفلسطينيين ويستردوا عددا منها.
يُذكر أن المستعمرين صعدوا هجماتهم وانتهاكاتهم بحق أهالي كيسان، من خلال الاستيلاء على خلايا شمسية، ومولدات للكهرباء، والهجوم على المنازل، بحماية قوات الاحتلال.

لمتابعة المزيد من أخبار فلسطين انقر هن

MENAFN20112023000208011052ID1107457584

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث