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بيسكوف يعلق على إغلاق بعض نقاط التفتيش الحدودية الفنلندية

11/20/2023 7:16:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على إغلاق سلطات فنلندا لبعض نقاط التفتيش الحدودية الفنلندية – الروسية.
وأشار إلى أن هذه التصرفات المفعمة بالروسفوبيا من جانب السلطات الفنلندية، تثير الأسف في موسكو. ووفقا له، "من المستبعد أن تستطيع روسيا التأثير على هذا الوضع، لأنه لا يوجد حوار حول ذلك، وهذا ليس خطأنا، في الواقع، لم نكن نحن المبادرين إلى تقليص الحوار".
وبحسب بيسكوف، كانت تربط روسيا وفنلندا "علاقات جيدة طويلة الأمد تقوم على البراغماتية والاحترام المتبادل. وروسيا تأسف لأنه تم استبدال هذه العلاقة الطيبة بمثل هذا الموقف المعادي لروسيا".
في وقت سابق، أعلنت الحكومة الفنلندية، أنه بسبب تفاقم الوضع مع الهجرة على الحدود مع روسيا، فقد تقرر إغلاق نقاط التفتيش الحدودية بشكل كامل في جنوب شرق البلاد، وهي الأقرب إلى بطرسبورغ، في الفترة من 18 نوفمبر إلى 18 فبراير 2024.
وسيتم إغلاق أربع نقاط تفتيش من أصل ثماني، وتقع نقاط التفتيش المتبقية في شمال فنلندا. وقررت الحكومة الفنلندية أن اثنين فقط من هذه المراكز - فارتيوس وسالا - سيقبلان طلبات اللجوء.
من جانبه ذكر مصدر في السفارة الروسية في هلسنكي، أن قرار الحكومة الفنلندية بإغلاق أربع نقاط تفتيش في الجزء الأكثر ازدحاما من الحدود لا يمكن إلا أن يثير القلق وسيتم تحديد إجراءات الرد من الجانب الروسي.

روسيا اليوم

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