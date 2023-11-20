حزب الله يعلن استهداف تجمع لقوة مشاة للاحتلال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال حزب الله إنه استهدف بصواريخ وقذائف مدفعية تجمعا لقوة مشاة إسرائيلية في مثلث الطيحات، وإنه حقق إصابات مباشرة جراء ذلك.
وقال مراسل الجزيرة إن صفارات الإنذار دوت في القطاع الشرقي للحدود الإسرائيلية مع لبنان.
وأشار المراسل إلى سقوط 4 قذائف صاروخية في محيط كريات شمونة بالقطاع الشرقي للحدود الإسرائيلية مع لبنان.
وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أنه جرى اعتراض مسيّرات عدة اخترقت الحدود مع لبنان في الدقائق الأخيرة.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف مواقع في لبنان أطلقت منها قذائف صاروخية باتجاه مدينة كريات شمونة.
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