حزب الله يعلن استهداف تجمع لقوة مشاة للاحتلال

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال حزب الله إنه استهدف بصواريخ وقذائف مدفعية تجمعا لقوة مشاة إسرائيلية في مثلث الطيحات، وإنه حقق إصابات مباشرة جراء ذلك.



وقال مراسل الجزيرة إن صفارات الإنذار دوت في القطاع الشرقي للحدود الإسرائيلية مع لبنان.



وأشار المراسل إلى سقوط 4 قذائف صاروخية في محيط كريات شمونة بالقطاع الشرقي للحدود الإسرائيلية مع لبنان.



وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أنه جرى اعتراض مسيّرات عدة اخترقت الحدود مع لبنان في الدقائق الأخيرة.



وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف مواقع في لبنان أطلقت منها قذائف صاروخية باتجاه مدينة كريات شمونة.

