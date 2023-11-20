سرايا القدس: قصفنا نيرعوز وموقع مارس العسكري
التاريخ
11/20/2023 7:16:17 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها قصف نيرعوز برشقة صاروخية، وموقع مارس العسكري بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل.
وكانت سرايا القدس أفادت سابقا أنها تمكنت من إيقاع 6 جنود إسرائيليين ما بين قتيل وجريح خلال اشتباكات في محور التقدم غرب بيت لاهيا.
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