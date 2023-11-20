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سرايا القدس: قصفنا نيرعوز وموقع مارس العسكري

11/20/2023 7:16:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها قصف نيرعوز برشقة صاروخية، وموقع مارس العسكري بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل.


وكانت سرايا القدس أفادت سابقا أنها تمكنت من إيقاع 6 جنود إسرائيليين ما بين قتيل وجريح خلال اشتباكات في محور التقدم غرب بيت لاهيا.


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