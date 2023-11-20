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ولي العهد يصل مطار العريش

11/20/2023 7:16:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وصل سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الاثنين، على متن طائرة عسكرية أردنية إلى مطار العريش وترافقه الكوادر الطبية التي ستشغل المستشفى الميداني الأردني الثاني في غزة.

وتحمل الطائرة على متنها فريق المستشفى الميداني، ومعدات وأجهزة طبية لتجهيز مستشفى ميداني جديد في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.


ووصلت إلى رفح جنوبي قطاع غزة، 40 شاحنة تحمل تجهيزات المستشفى الميداني الأردني الثاني في القطاع المحاصر.

وسيتم تجهيزه في خان يونس خلال 48 ساعة.


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