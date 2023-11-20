ولي العهد يصل مطار العريش

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وصل سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الاثنين، على متن طائرة عسكرية أردنية إلى مطار العريش وترافقه الكوادر الطبية التي ستشغل المستشفى الميداني الأردني الثاني في غزة.
وتحمل الطائرة على متنها فريق المستشفى الميداني، ومعدات وأجهزة طبية لتجهيز مستشفى ميداني جديد في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
ووصلت إلى رفح جنوبي قطاع غزة، 40 شاحنة تحمل تجهيزات المستشفى الميداني الأردني الثاني في القطاع المحاصر.
وسيتم تجهيزه في خان يونس خلال 48 ساعة.
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