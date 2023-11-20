اعلام عبري : 25 قذيفة صاروخية أطلقت من لبنان باتجاه كريات شمونة

اعلام عبري : 25 قذيفة صاروخية أطلقت من لبنان باتجاه كريات شمونة
التاريخ
11/20/2023 7:16:16 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت القناة 12 الإسرائيلية إن 25 قذيفة صاروخية باتجاه كريات شمونة في الدفعة الصاروخية التي أطلقت من لبنان.
واعلن حزب الله منذ قليل إنه استهدف بصواريخ وقذائف مدفعية تجمعا لقوة مشاة إسرائيلية في مثلث الطيحات، وإنه حقق إصابات مباشرة جراء ذلك.
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