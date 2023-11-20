الاحتلال يعتقل شابا من طمون جنوب طوباس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، شابا من بلدة طمون، جنوب طوباس.
وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب إسلام عاطف بني عودة (19 عاماً)، عند حاجز تياسير العسكري، شرق طوباس.
وكانت قوات الاحتلال قد داهمت أمس الأول، منزل ذويه في بلدة طمون، واعتقلت والده للضغط عليه لتسليم نفسه، قبل الإفراج عنه لاحقاً.
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