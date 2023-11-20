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الاحتلال يعتقل شابا من طمون جنوب طوباس

11/20/2023 7:16:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، شابا من بلدة طمون، جنوب طوباس.
وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب إسلام عاطف بني عودة (19 عاماً)، عند حاجز تياسير العسكري، شرق طوباس.
وكانت قوات الاحتلال قد داهمت أمس الأول، منزل ذويه في بلدة طمون، واعتقلت والده للضغط عليه لتسليم نفسه، قبل الإفراج عنه لاحقاً.




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