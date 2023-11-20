بورصة الكويت تغلق على انخفاض مؤشرها العام 26.7 نقطة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم الاثنين، على انخفاض مؤشرها العام 26.7 نقطة، بنسبة 0.40 في المئة، ليبلغ مستوى 6623.72 نقطة.

وبلغ إجمالي قيمة التداولات، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ، 38.2 مليون دينار كويتي (نحو 116.5 مليون دولار)، حيث تم تداول 158 مليون سهم عبر 10288 صفقة نقدية.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 18.08 نقطة، بنسبة 0.33 في المئة، ليبلغ مستوى 5416.75 نقطة، فيما انخفض مؤشر السوق الأول 30.6 نقطة، بنسبة 0.42 في المئة، ليبلغ مستوى 7263 نقطة.

وسجل مؤشر (رئيسي 50) انخفاضاً بـ 23.3 نقطة، بنسبة 0.44 في المئة، ليبلغ مستوى 5322.34 نقطة.