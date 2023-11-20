بورصة الكويت تغلق على انخفاض مؤشرها العام 26.7 نقطة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم الاثنين، على انخفاض مؤشرها العام 26.7 نقطة، بنسبة 0.40 في المئة، ليبلغ مستوى 6623.72 نقطة.
وبلغ إجمالي قيمة التداولات، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ، 38.2 مليون دينار كويتي (نحو 116.5 مليون دولار)، حيث تم تداول 158 مليون سهم عبر 10288 صفقة نقدية.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 18.08 نقطة، بنسبة 0.33 في المئة، ليبلغ مستوى 5416.75 نقطة، فيما انخفض مؤشر السوق الأول 30.6 نقطة، بنسبة 0.42 في المئة، ليبلغ مستوى 7263 نقطة.
وسجل مؤشر (رئيسي 50) انخفاضاً بـ 23.3 نقطة، بنسبة 0.44 في المئة، ليبلغ مستوى 5322.34 نقطة.
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