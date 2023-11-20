جناح البحرين في معرض الصين الدولي للاستيراد 2023 يختتم أعماله بنجاح كبير

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) اختتم جناح مملكة البحرين، مشاركته في معرض "الصين الدولي للاستيراد (CIIE) 2023"، الذي انعقد خلال الفترة من الخامس إلى 10 نوفمبر 2023 في جمهورية الصين الشعبية، في منطقة شنغهاي، بمشاركة أكثر من 145 دولة وجناح وطني يسلط الضوء فيه العديد من القطاعات منها الصناعة والسياحة، والثقافية، والخدماتية، وغيرها.
وشاركت المملكة، في المعرض، بجناح وطني نظمته (صادرات البحرين) إلى جانب الشركاء الاستراتيجيين في الجناح معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة (دانات) ومركز البحرين العالمي للمعارض وتضميم أكثر من 20 منتجًا لعدد من الشركات الوطنية من قطاعات مختلفة.
وتأتي هذه المشاركة، وهي الأولى، بهدف تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين وفتح قنوات تصديرية جديدة للمؤسسات القائمة في البحرين في الأسواق الدولية، واستكمالاً للدور الذي تسعى من خلاله (صادرات البحرين) إلى الترويج للمنتجات والخدمات المحلية وزيادة الحصص السوقية لها في الأسواق العالمية بما يعزز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
كما حظي جناح مملكة البحرين على مدار خمسة أيام في جذب واهتمام الزوار وعدد من المسئولين وصناع القرار في المعرض وإقبالا كبيرا لرواد الأعمال والمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين وغيرهم من جميع دول العالم، مسجلا أكثر من مليون زائر حسب مكتب الاحصائيات، نتج عن ذلك تيسير أكثر من 16 صفقة تجارية للمؤسسات في مختلف القطاعات بما في ذلك الساعات، والتوابل، والعطور، وغيرها. إلى جانب أكثر من 10 صفقات تجارية متوقعة يتم مناقشتها، وهذا انعكاس لجهود الفريق القائم في الجناح ونجاح هذه المشاركة.
كما تم على هامش المعرض توقيع مذكرة تفاهم بين صادرات البحرين وAlibaba العملاقة للتجارة الإلكترونية، في خطوة مهمة نحو تعزيز فرص واعدة للتجارة العالمية، وتبشر هذه الاتفاقية التعاونية بعصر جديد من العلاقات التجارية، مما يدفع المشاريع التجارية البحرينية إلى الأسواق العالمية.
وجاءت مذكرة التفاهم تتويجًا لمناقشات أجريت على هامش زيارة وفد تجاري رفيع المستوى إلى جمهورية الصين الشعبية برئاسة سعادة عبدالله بن عادل فخرو، وزير التجارة والصناعة.
كما تم عقد أكثر من 40 اجتماع أعمال ولقاء بتنظيم من قبل صادرات البحرين لشركائها في الجناح، والذي يتوقع عقد عمليات تعاون محتملة كبيرة بين مركز البحرين العالمي للمعارض وعدد من الجهات المعنية في جمهورية الصين، سعيًا نحو تعزيز مكانة مملكة البحرين كوجهة رائدة على الخارطة العالمية للمعارض والفعاليات والأعمال، واستقطاب المزيد من الاستثمارات والفعاليات الاقتصادية والتجارية المستقبلية إلى المنطقة.
وأشادت المدير التنفيذي للعمليات في صادرات البحرين، فاطمة عزيز رستم، بالتمثيل المتميز الذي يعكس الصورة الإيجابية حول مكانة مملكة البحرين الرائدة إقليميًا وعالميًا في شتى المجالات.
وأضافت قائلة: "إن العلاقات التجارية بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية الصديقة شكلت رافدا مهما لتقوية أواصر التقارب والتعاون العربي مع الجانب الصيني، بالنظر إلى ما حققه التعاون بين البلدين من تقدم على مختلف المسارات، والذي جعل منها واحدة من النماذج الناجحة على صعيد العلاقات التجارية والاقتصادية، حيث إن هذا المشاركة والتي تعد الخطوة الأولى تأكيدًا على سعي صادرات البحرين الحثيث نحو الترويج للمنتجات والخدمات المحلية وعلى أهمية تعزيز التعاون في خلق قاعدة قوية لبناء شراكات في الجوانب الاقتصادية والتجارية لتحقيق المنفعة المتبادلة لكلا البلدين".
ويعكس حضور صادرات البحرين المؤثر في معرض الصين الدولي للاستيراد تفانيها في دعم المؤسسات الوطنية في التوسع والوصول إلى العالمية، كما تأتي جهود صادرات البحرين ترجمة وانعكاس رؤية 2030 نحو تنويع مصادر الدخل الاقتصادي الوطني وتعزيز النمو الاقتصادي.
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