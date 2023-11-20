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مصرف البحرين المركزي: تغطية الإصدار 1991 بقيمة 70 مليون دينار

11/20/2023 7:12:46 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن مصرف البحرين المركزي عن تغطية الإصدار رقم 1991 (ISIN BH00045733T3) من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

وتبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ فـي 22 نوفمبر 2023 وتنتهي في 21 فبراير 2024، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات %6.33 مساوياً بسعر الفائدة للإصدار السابق بتاريخ 8 نوفمبر 2023.

وبلغ معدل سعر الخصم %98.425 وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع %98.384، علماً بأنه تمت تغطية الإصدار بنسبة %111.

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار.

MENAFN20112023000055011008ID1107457558

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