مصرف البحرين المركزي: تغطية الإصدار 1991 بقيمة 70 مليون دينار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن مصرف البحرين المركزي عن تغطية الإصدار رقم 1991 (ISIN BH00045733T3) من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.
وتبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ فـي 22 نوفمبر 2023 وتنتهي في 21 فبراير 2024، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات %6.33 مساوياً بسعر الفائدة للإصدار السابق بتاريخ 8 نوفمبر 2023.
وبلغ معدل سعر الخصم %98.425 وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع %98.384، علماً بأنه تمت تغطية الإصدار بنسبة %111.
كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار.
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