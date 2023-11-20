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وكيل شئون الزراعة والثروة البحرية: فعالياتٌ متنوعة في معرض البحرين الدولي للإنتاج الحيواني (مراعي 6)

11/20/2023 7:12:45 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد الدكتور خالد أحمد حسن وكيل شؤون الزراعة والثروة البحرية بوزارة شؤون البلديات والزراعة، أن الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، لمعرض البحرين الدولي للإنتاج الحيواني 2023 (مراعي 6)، تعكس الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع النباتي وقطاع الإنتاج الحيواني في مملكة البحرين بما يعزز الأمن الغذائي باعتبارهما أحد ركائزه الأساسية.

وأوضح الدكتور خالد أحمد حسن أن اللجنة المنظمة لمعرض البحرين الدولي للإنتاج الحيواني (مراعي)، حرصت على أن يشكل المعرض في نسخته السادسة نقلة نوعية على صعيد تعزيز دور الشركات الوطنية في مجال الإنتاج الحيواني، إلى جانب الفعاليات المميزة التي ستقام وتستهدف مختلف فئات الزوار واهتماماتهم سواء من المستثمرين أو من المواطنين والمقيمين.

وقال إن من الفعاليات التي سيتم تنظيمها هذا العام ضمن معرض مراعي هو عرض لرعاة البقر في نسخته المحلية، وعرض للخيول البحرينية العربية، إلى جانب استعراض سرية الخيالة لوزارة الداخلية، والتي عادة ما تجذب الجماهير وتحظى بإقبال لافت، فضلاً عن معارض الطيور والحمام، ومعرض الدجاج الفاخر، ومعرض الصقور، ومعرض القطط، ومعرض الكلاب.

وبين وكيل شؤون الزراعة والثروة البحرية أن المعرض سيشتمل كذلك على ركن خاص بالفنون والثقافة التي تعكس الاهتمام بمجال الإنتاج الحيواني والطيور، إلى جانب منطقة التصوير وسيرك الكلاب وحديقة الألعاب، وكذلك منطقة الألعاب المنوعة للأطفال وعرض للأطفال، بالإضافة إلى منطقة عربات الطعام.

وذكر أن من المقرر تقديم عروض يومية على هامش المعرض منها عرض الخيل، وعرض الأبل، وعرض الصقور، وعرض الأبقار، وعرض الأغنام، وعرض الماعز، وعرض القطط، وعرض الطيور والببغاوات، وعرض حمام الزينة، وعرض الكلاب السلق الأصيل (مسابقة وطنية)، وعرض أصلة الكلاب (مسابقة وطنية)، وعروض لكلاب الطاعة.

ولفت وكيل شؤون الزراعة والثروة البحرية إلى أن اللجنة حرصت على التنوع الكبير في برامج وفعاليات معرض مراعي 2023، ليكون موقعاً متنوع الأهداف والغايات ويلبي مختلف التطلعات سواء الترفيهية أو التعليمية أو غير ذلك، حيث تم تخصيص ركن تعليمي مرتبط بالإنتاج الحيواني عبر استعراض أصدقاء مراعي، كما تم تخصيص قسم خاص لسوق المزارعين البحرينيين من أجل عرض منتجاتهم خلال أيام المعرض.

الجدير بالذكر أن معرض البحرين الدولي للإنتاج الحيواني (مراعي) يقام هذا العام في النسخة السادسة منه، إذ أقيمت النسخة الأولى في 2010، والنسخة الثانية في 2012، أما النسخة الثالثة في 2014، والنسخة الرابعة في 2018، والنسخة الخامسة في 2019.

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