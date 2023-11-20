سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة يؤكد أهمية الاستثمار في القدرات الوطنية لتحقيق الاستدامة في استشراف المستقبل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، أهمية الاستمرار في دعم الشباب والاستثمار في القدرات الوطنية لتحقيق الاستدامة في استشراف المستقبل من خلال تعزيز الشراكات الدولية الداعمة، لاسيّما على صعيد إثراء التحصيل العلمي والأكاديمي، وذلك بما ينعكس إيجاباً على تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء .



جاء ذلك لدى لقاء سموه، مجموعة من الطلبة والباحثين من معهد جاكسون للشؤون العالمية بجامعة ييل الأمريكية العريقة، وذلك في إطار زيارتهم إلى مملكة البحرين.



وفي مستهل اللقاء، رحب سموه بالوفد، مشيداً بمعهد جاكسون للشؤون العالمية ومخرجاته التعليمية، وبالثقل العلمي والإبداعي الذي يتمتع به طلبته، منوّهاً في الوقت ذاته بأهمية الاستمرار في عقد مثل هذه الزيارات واللقاءات المتبادلة والتواصل الدائم بين الشباب والأكاديميين من مختلف دول العالم باعتبارهم سفراء للمستقبل وقادته.



كما أشار سموه في هذا الصدد إلى الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وما تتميز به من تطورٍ ونماء في مختلف المجالات، والتي أثمرت عن عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون ومن أبرزها الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، والهادفة إلى تعزيز التعاون من أجل الازدهار المنشود للأجيال القادمة.



كما استعرض سموه خلال اللقاء حرص مملكة البحرين ودعمها الفاعل لمختلف أوجه التعاون الدولي والإقليمي، من أجل تكريس مبدأ السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، كخيار استراتيجي لأمن وازدهار المنطقة كافة ورخاء شعوبها، داعياً الشباب إلى المضي قدماً في تكثيف جهودهم ومساعيهم العلمية ومواصلة التقدم والنجاح.