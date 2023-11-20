مساعد رئيس الأمن العام لشئون المجتمع يبحث مع الرئيس التنفيذي لمعهد ROI الدولي‎ أوجه التعاون المستقبلي

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- Akhbar Al Khaleej) التقى العقيد عمار مصطفى السيد مساعد رئيس الأمن العام لشئون المجتمع بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، الدكتور جاك فيليبس الرئيس التنفيذي لمعهد ROI الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور علي أحمد أميني مدير إدارة الوقاية من الجريمة مدير برنامج معاً.
واستعرض مساعد رئيس الأمن العام، خلال اللقاء، أبرز الإنجازات التي حققتها الوزارة على المستويين المحلي والدولي والمنبثقة من تعليمات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بأهمية تبني أحدث الأنظمة والمعايير العالمية للمساهمة في الارتقاء بالعمل الشرطي، وأهم المرئيات المستقبلية لعمل شرطة خدمة المجتمع التي سيتم تنفيذها وفق خطط استراتيجية ومبادرات ذات مردود إيجابي على جميع أصحاب المصلحة.
من جانبه أشاد الدكتور جاك فيليبس بالإنجازات التي حققتها وزارة الداخلية، من أبرزها حصول إدارة الوقاية من الجريمة على جائزة معهد ROI في عام 2019، وحصول برنامج مكافحة العنف والإدمان (معاً) في عام 2022 على جائزة أفضل برنامج حكومي للتأثير المجتمعي، مشيراً إلى أن هذه الجوائز تعكس الاحترافية العالية والمهنية التي تلتزم بها فرق العمل، وتبين مدى اهتمام الوزارة في تبني أعلى المعايير والنماذج المعتمدة دولياً التي لها أثر فعال في تحقيق منظومة أمنية مستدامة وتنافسية تضاهي بها الدول المتقدمة في الأمن المجتمعي بالمفهوم الحديث.
وتم خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون المستقبلي مع المعهد الدولي، والاتفاق على إعداد دراستين بحثيتين تتم إحداها من خلال المعهد الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية، والأخرى يتم إعدادها في وزارة الداخلية بمملكة البحرين، بالإضافة الى إعداد دراسة مقارنة بين الدراستين بعد الانتهاء منهما لقياس مدى فاعلية النتائج المرجوة وفق أطر العمل النظرية في وأدواته البحثية والعلمية.
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