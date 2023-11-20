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مساعد رئيس الأمن العام لشئون المجتمع يبحث مع الرئيس التنفيذي لمعهد ROI الدولي‎ أوجه التعاون المستقبلي

11/20/2023 6:14:52 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) التقى العقيد عمار مصطفى السيد مساعد رئيس الأمن العام لشئون المجتمع بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، الدكتور جاك فيليبس الرئيس التنفيذي لمعهد ROI الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور علي أحمد أميني مدير إدارة الوقاية من الجريمة مدير برنامج معاً.

واستعرض مساعد رئيس الأمن العام، خلال اللقاء، أبرز الإنجازات التي حققتها الوزارة على المستويين المحلي والدولي والمنبثقة من تعليمات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بأهمية تبني أحدث الأنظمة والمعايير العالمية للمساهمة في الارتقاء بالعمل الشرطي، وأهم المرئيات المستقبلية لعمل شرطة خدمة المجتمع التي سيتم تنفيذها وفق خطط استراتيجية ومبادرات ذات مردود إيجابي على جميع أصحاب المصلحة.

من جانبه أشاد الدكتور جاك فيليبس بالإنجازات التي حققتها وزارة الداخلية، من أبرزها حصول إدارة الوقاية من الجريمة على جائزة معهد ROI في عام 2019، وحصول برنامج مكافحة العنف والإدمان (معاً) في عام 2022 على جائزة أفضل برنامج حكومي للتأثير المجتمعي، مشيراً إلى أن هذه الجوائز تعكس الاحترافية العالية والمهنية التي تلتزم بها فرق العمل، وتبين مدى اهتمام الوزارة في تبني أعلى المعايير والنماذج المعتمدة دولياً التي لها أثر فعال في تحقيق منظومة أمنية مستدامة وتنافسية تضاهي بها الدول المتقدمة في الأمن المجتمعي بالمفهوم الحديث.

وتم خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون المستقبلي مع المعهد الدولي، والاتفاق على إعداد دراستين بحثيتين تتم إحداها من خلال المعهد الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية، والأخرى يتم إعدادها في وزارة الداخلية بمملكة البحرين، بالإضافة الى إعداد دراسة مقارنة بين الدراستين بعد الانتهاء منهما لقياس مدى فاعلية النتائج المرجوة وفق أطر العمل النظرية في وأدواته البحثية والعلمية.

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