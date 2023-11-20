رئيس مجلس الشورى: العلاقات البحرينية الهندية ترتكز على روابط تاريخية وتعاونٍ استراتيجي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن العلاقات الوطيدة بين مملكة البحرين وجمهورية الهند، ترتكز على روابط تاريخية متينة، وتعاونٍ استراتيجي ونموذجي مستمر بين البلدين الصديقين، مشيدًا بمستويات التنسيق الثنائي، والشراكات القائمة بين البلدين في العديد من المجالات والقطاعات الحيوية والتنموية، التي تزدهر وتتنامى بما يعود بالنفع والخير على البلدين وشعبيهما الصديقين.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الشورى، اليوم الإثنين، فينود كوريان جاكوب، سفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين، بمناسبة تعيينه سفيرًا لبلاده في المملكة، حيث رحب بالسفير الهندي، متمنيًا له التوفيق والنجاح في أداء مهامه الدبلوماسية، ومواصلة العمل على تعزيز أواصر الصداقة والروابط بين البحرين والهند.
وأشاد رئيس مجلس الشورى بالنجاحات والإنجازات التي تحققت في مسيرة العلاقات البحرينية الهندية التاريخية، وما أثمر عنها من تقدم وتطور مشهود، منوّهًا بحرص قيادتي البلدين الصديقين على توسيع آفاق جسور التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري والثقافي.
ولفت إلى أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين، تولي اهتمامًا بتعزيز العلاقات البرلمانية مع الهند، وتبادل الزيارات الثنائية، واستثمار الروابط الوثيقة بين البلدين؛ من أجل توحيد الرؤى والأفكار تجاه الموضوعات التي يتم بحثها ونقاشها على مستوى المؤتمرات والاجتماعات البرلمانية الدولية.
من جانبه، أعرب سفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين، عن الفخر والاعتزاز بتسلمه مهامه الدبلوماسية في البحرين، والإسهام في الدفع نحو مزيدٍ من مسارات التعاون المثمر، مؤكدًا الحرص على ترسيخ ما يجمع جمهورية الهند ومملكة البحرين من أواصر الصداقة القائمة على الاحترام المتبادل، والتقدير والدعم المستمر لكل ما يحقق النمو والتطوّر للبلدين والشعبين الصديقين.
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