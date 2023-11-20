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رئيس مجلس الشورى: العلاقات البحرينية الهندية ترتكز على روابط تاريخية وتعاونٍ استراتيجي

11/20/2023 6:14:52 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن العلاقات الوطيدة بين مملكة البحرين وجمهورية الهند، ترتكز على روابط تاريخية متينة، وتعاونٍ استراتيجي ونموذجي مستمر بين البلدين الصديقين، مشيدًا بمستويات التنسيق الثنائي، والشراكات القائمة بين البلدين في العديد من المجالات والقطاعات الحيوية والتنموية، التي تزدهر وتتنامى بما يعود بالنفع والخير على البلدين وشعبيهما الصديقين.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الشورى، اليوم الإثنين، فينود كوريان جاكوب، سفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين، بمناسبة تعيينه سفيرًا لبلاده في المملكة، حيث رحب بالسفير الهندي، متمنيًا له التوفيق والنجاح في أداء مهامه الدبلوماسية، ومواصلة العمل على تعزيز أواصر الصداقة والروابط بين البحرين والهند.

وأشاد رئيس مجلس الشورى بالنجاحات والإنجازات التي تحققت في مسيرة العلاقات البحرينية الهندية التاريخية، وما أثمر عنها من تقدم وتطور مشهود، منوّهًا بحرص قيادتي البلدين الصديقين على توسيع آفاق جسور التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري والثقافي.

ولفت إلى أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين، تولي اهتمامًا بتعزيز العلاقات البرلمانية مع الهند، وتبادل الزيارات الثنائية، واستثمار الروابط الوثيقة بين البلدين؛ من أجل توحيد الرؤى والأفكار تجاه الموضوعات التي يتم بحثها ونقاشها على مستوى المؤتمرات والاجتماعات البرلمانية الدولية.

من جانبه، أعرب سفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين، عن الفخر والاعتزاز بتسلمه مهامه الدبلوماسية في البحرين، والإسهام في الدفع نحو مزيدٍ من مسارات التعاون المثمر، مؤكدًا الحرص على ترسيخ ما يجمع جمهورية الهند ومملكة البحرين من أواصر الصداقة القائمة على الاحترام المتبادل، والتقدير والدعم المستمر لكل ما يحقق النمو والتطوّر للبلدين والشعبين الصديقين.

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