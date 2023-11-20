آمر الأكاديمية الملكية للشرطة يستقبل رئيس الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا- جامعة البحرين الطبية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) استقبل العميد فواز حسن الحسن آمر الأكاديمية الملكية للشرطة، البروفيسور سمير العتوم رئيس الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا- جامعة البحرين الطبية، بحضور البروفيسور ناجي علم الدين نائب رئيس الكلية، والدكتورة لطيفة محمد الجامع المكلفة بتسيير أعمال مدير إدارة الشؤون الصحية والاجتماعية بوزارة الداخلية.

وخلال اللقاء، تم بحث سُبل التعاون المشتركة بين الطرفين في المجالات الأكاديميّة والطبية والتدريبية والبحثية، وتبادل الخبرات والبحوث العلمية لمواكبة المستجدات العلمية والطبية الحديثة.

وثمن آمر الأكاديمية الملكية للشرطة زيارة البروفيسور العتوم، مشيداً بحرص الكليّة على التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات.