آمر الأكاديمية الملكية للشرطة يستقبل رئيس الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا- جامعة البحرين الطبية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل العميد فواز حسن الحسن آمر الأكاديمية الملكية للشرطة، البروفيسور سمير العتوم رئيس الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا- جامعة البحرين الطبية، بحضور البروفيسور ناجي علم الدين نائب رئيس الكلية، والدكتورة لطيفة محمد الجامع المكلفة بتسيير أعمال مدير إدارة الشؤون الصحية والاجتماعية بوزارة الداخلية.
وخلال اللقاء، تم بحث سُبل التعاون المشتركة بين الطرفين في المجالات الأكاديميّة والطبية والتدريبية والبحثية، وتبادل الخبرات والبحوث العلمية لمواكبة المستجدات العلمية والطبية الحديثة.
وثمن آمر الأكاديمية الملكية للشرطة زيارة البروفيسور العتوم، مشيداً بحرص الكليّة على التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات.
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