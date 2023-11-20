-->

Monday, 20 November 2023 03:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إغلاق عدد من الطرق في لواء الوسطية باربد بسبب هبوطات كبيرة فيها

11/20/2023 6:11:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أغلقت بلدية الوسطية في اربد، عدداً من الطرق في بلدات اللواء منذ مساء أمس، نتيجة الهبوطات الكبيرة التي حدثت فيها جراء مشروع الصرف الذي ينفذ في اللواء.


وقال رئيس البلدية عماد العزام، إن البلدية اضطرت لإغلاق العديد من الطرق داخل اللواء بعد سقوط عدد من المركبات في الحفر التي نجمت عن مشروع الصرف الصحي، وأصبحت تشكل خطرا على صحة وسلامة الأفراد والمركبات.


وطالب العزام من شركة مياه اليرموك معالجة العيوب في الشوارع الناجمة عن الحفريات في المشروع.

MENAFN20112023000208011052ID1107456866

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث