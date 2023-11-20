إغلاق عدد من الطرق في لواء الوسطية باربد بسبب هبوطات كبيرة فيها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أغلقت بلدية الوسطية في اربد، عدداً من الطرق في بلدات اللواء منذ مساء أمس، نتيجة الهبوطات الكبيرة التي حدثت فيها جراء مشروع الصرف الذي ينفذ في اللواء.



وقال رئيس البلدية عماد العزام، إن البلدية اضطرت لإغلاق العديد من الطرق داخل اللواء بعد سقوط عدد من المركبات في الحفر التي نجمت عن مشروع الصرف الصحي، وأصبحت تشكل خطرا على صحة وسلامة الأفراد والمركبات.



وطالب العزام من شركة مياه اليرموك معالجة العيوب في الشوارع الناجمة عن الحفريات في المشروع.