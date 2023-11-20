إغلاق عدد من الطرق في لواء الوسطية باربد بسبب هبوطات كبيرة فيها

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أغلقت بلدية الوسطية في اربد، عدداً من الطرق في بلدات اللواء منذ مساء أمس، نتيجة الهبوطات الكبيرة التي حدثت فيها جراء مشروع الصرف الذي ينفذ في اللواء.
وقال رئيس البلدية عماد العزام، إن البلدية اضطرت لإغلاق العديد من الطرق داخل اللواء بعد سقوط عدد من المركبات في الحفر التي نجمت عن مشروع الصرف الصحي، وأصبحت تشكل خطرا على صحة وسلامة الأفراد والمركبات.
وطالب العزام من شركة مياه اليرموك معالجة العيوب في الشوارع الناجمة عن الحفريات في المشروع.
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