اليوم العالمي للطفل .. استشهاد أكثر من 5500 طفل منذ بدء العدوان على غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قدمت وزارة التربية الفلسطينية -بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل- أرقاما عن ضحايا العدوان الإسرائيلي في غزة، مشيرة إلى استشهاد أكثر من 5500 طفل، بينهم 3000 طالب في الحرب على غزة.
ويتواصل العدوان الإسرائيلي بشكل همجي على قطاع غزة لليوم الـ45 على التوالي، مستهدفاً منازل ومدارس تؤوي مدنيين، بينهم نساء وأطفال، في ظل غياب تام للمنظمات الحقوقية ودول تدعي دعم حقوق الإنسان وتطلق اياما عالمية للتذكير بها .
يذكر انه اطلق يوم الطفل العالمي في عام 1954 كمناسبة عالمية يُحتفل بها في 20 تشرين الأول/نوفمبر من كل عام، بهدف تعزيز الترابط الدولي وإشعال الوعي بين أطفال العالم وتحسين رفاههم وحفظ حقوقهم .
ويعتبر 20 تشرين الثاني/نوفمبر يومًا مهمًا نظرًا لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل في عام 1959، وكذلك اعتماد اتفاقية حقوق الطفل في عام 1989. ومنذ عام 1990، يُحتفى باليوم العالمي للطفل كذكرى سنوية لتاريخ اعتماد الجمعية العامة لإعلان حقوق الطفل والاتفاقية المتعلقة بها
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