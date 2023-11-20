اليوم العالمي للطفل .. استشهاد أكثر من 5500 طفل منذ بدء العدوان على غزة

MENAFN - Al Wakeel News)قدمت وزارة التربية الفلسطينية -بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل- أرقاما عن ضحايا العدوان الإسرائيلي في غزة، مشيرة إلى استشهاد أكثر من 5500 طفل، بينهم 3000 طالب في الحرب على غزة.ويتواصل العدوان الإسرائيلي بشكل همجي على قطاع غزة لليوم الـ45 على التوالي، مستهدفاً منازل ومدارس تؤوي مدنيين، بينهم نساء وأطفال، في ظل غياب تام للمنظمات الحقوقية ودول تدعي دعم حقوق الإنسان وتطلق اياما عالمية للتذكير بها .

يذكر انه اطلق يوم الطفل العالمي في عام 1954 كمناسبة عالمية يُحتفل بها في 20 تشرين الأول/نوفمبر من كل عام، بهدف تعزيز الترابط الدولي وإشعال الوعي بين أطفال العالم وتحسين رفاههم وحفظ حقوقهم .



ويعتبر 20 تشرين الثاني/نوفمبر يومًا مهمًا نظرًا لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل في عام 1959، وكذلك اعتماد اتفاقية حقوق الطفل في عام 1989. ومنذ عام 1990، يُحتفى باليوم العالمي للطفل كذكرى سنوية لتاريخ اعتماد الجمعية العامة لإعلان حقوق الطفل والاتفاقية المتعلقة بها

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