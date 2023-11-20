هل سيقتلوننا؟ حديث أطفال غزة في اليوم العالمي للطفل

هل سيقتلوننا؟ حديث أطفال غزة في اليوم العالمي للطفل
التاريخ
11/20/2023 6:11:23 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
هل سيقتلوننا؟ حديث أطفال غزة في اليوم العالمي للطفل
MENAFN20112023000208011052ID1107456864
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