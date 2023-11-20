مقتل ثالث جندي إسرائيلي اليوم في المعارك بغزة

مقتل ثالث جندي إسرائيلي اليوم في المعارك بغزة
التاريخ
11/20/2023 6:11:22 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن جيش الاحتلال، ظهر اليوم، مقتل جندي في المعارك الضارية، شمالي قطاع غزة.
وقال الجيش إن القتيل هو رقيب في لواء جفعاتي.
وبذلك يرتفع عدد قتلى جنود الاحتلال اليوم إلى 3 جنود.
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