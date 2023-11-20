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مقتل ثالث جندي إسرائيلي اليوم في المعارك بغزة

11/20/2023 6:11:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن جيش الاحتلال، ظهر اليوم، مقتل جندي في المعارك الضارية، شمالي قطاع غزة.

وقال الجيش إن القتيل هو رقيب في لواء جفعاتي.

وبذلك يرتفع عدد قتلى جنود الاحتلال اليوم إلى 3 جنود.


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