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الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في مخيم البريج بقطاع غزة

11/20/2023 6:11:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد 12 شخصاً، وأصيب العشرات، اليوم، بمجزرة جديدة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال قصف مدفعي عنيف، استهدف مدرسة في مخيم البريج، وسط قطاع غزة.
وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن القصف استهدف المدرسة التي تؤوي نازحين عزل.


وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم، إنه استشهد 12 شخصاً من الجرحى والمرافقين جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى الإندونيسي شمال غزة.

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