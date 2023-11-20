الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في مخيم البريج بقطاع غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد 12 شخصاً، وأصيب العشرات، اليوم، بمجزرة جديدة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال قصف مدفعي عنيف، استهدف مدرسة في مخيم البريج، وسط قطاع غزة.
وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن القصف استهدف المدرسة التي تؤوي نازحين عزل.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم، إنه استشهد 12 شخصاً من الجرحى والمرافقين جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى الإندونيسي شمال غزة.
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