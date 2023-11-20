مصر تبدأ استقبال الأطفال الخدج الفلسطينيين عبر معبر رفح

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- وصل وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار إلى معبر رفح تمهيدا لاستقبال الأطفال الخدج الفلسطينيين عبر معبر رفح البري، تنفيذا لقرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ومن المقرر أن يتم نقل الحالات الصعبة من الأطفال المبتسرين إلى القاهرة بطائرات خاصة، وذلك وفقًا إلى توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه باستقبال الأطفال المبتسرين من الفلسطينيين.

يذكر أن هناك اتصالات مكثفة تجري بتكليف من القيادة السياسية لكافة الجهات المعنية لخروج الأطفال ، حيث أنه من المتوقع أن تكون هناك أنباء سارة خلال الساعات المقبلة، وفقًا لما أكده وزير الصحة والسكان في تصريحات له أمس، قائلًا: بكرة يكون هناك خبر كويس خلال الساعات المقبلة ونحن مستعدون وعلى أهبة الاستعداد للاستقبال.

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