مصر تبدأ استقبال الأطفال الخدج الفلسطينيين عبر معبر رفح

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- وصل وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار إلى معبر رفح تمهيدا لاستقبال الأطفال الخدج الفلسطينيين عبر معبر رفح البري، تنفيذا لقرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ومن المقرر أن يتم نقل الحالات الصعبة من الأطفال المبتسرين إلى القاهرة بطائرات خاصة، وذلك وفقًا إلى توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه باستقبال الأطفال المبتسرين من الفلسطينيين.
يذكر أن هناك اتصالات مكثفة تجري بتكليف من القيادة السياسية لكافة الجهات المعنية لخروج الأطفال ، حيث أنه من المتوقع أن تكون هناك أنباء سارة خلال الساعات المقبلة، وفقًا لما أكده وزير الصحة والسكان في تصريحات له أمس، قائلًا: بكرة يكون هناك خبر كويس خلال الساعات المقبلة ونحن مستعدون وعلى أهبة الاستعداد للاستقبال.
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