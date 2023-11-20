-->

Monday, 20 November 2023 03:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صندوق الزكاة في الطفيلة يطلق حملة كسوة الشتاء

11/20/2023 6:11:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلق صندوق الزكاة في مديرية أوقاف محافظة الطفيلة، بالتعاون مع لجنة الزكاة والصدقات في المحافظة وهيئة شباب كلنا الأردن، اليوم الاثنين، حملة تطوعية تحت شعار "كسوة الشتاء".
واشتملت الحملة على معرض للألبسة يحتوي على الآلاف من قطع الألبسة لمختلف الأعمار.
وأكد مدير المديرية الدكتور لؤي الذنيبات، الذي افتتح المعرض الخيري، الدور البارز للجان الزكاة وتعاونها مع صندوق الزكاة، لتنفيذ حملات خيرية ومساعدة الأسر المعوزة، ما يسهم في الحد من بؤر الفقر والعوز في العديد من مناطق الطفيلة.




MENAFN20112023000208011052ID1107456859

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث