أكثر من 100 أُجلوا من غزة يصلون اليوم إلى تركيا

MENAFN - Al Wakeel News)قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه ومتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، إن أكثر من 100 أُجلوا من قطاع غزة من المقرر أن يصلوا إلى تركيا اليوم الاثنين، من بينهم عشرات سيتلقون الرعاية الطبية هناك.



وذكر قوجه أن 61 مريضا يصحبهم 49 من أقاربهم وصلوا إلى مصر من قطاع غزة مساء أمس الأحد، وكان من المقرر أن يسافروا جوا إلى أنقرة اليوم الاثنين، بعد أن أمضوا الليلة في مستشفى العريش.

