أكثر من 100 أُجلوا من غزة يصلون اليوم إلى تركيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه ومتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، إن أكثر من 100 أُجلوا من قطاع غزة من المقرر أن يصلوا إلى تركيا اليوم الاثنين، من بينهم عشرات سيتلقون الرعاية الطبية هناك.
وذكر قوجه أن 61 مريضا يصحبهم 49 من أقاربهم وصلوا إلى مصر من قطاع غزة مساء أمس الأحد، وكان من المقرر أن يسافروا جوا إلى أنقرة اليوم الاثنين، بعد أن أمضوا الليلة في مستشفى العريش.
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