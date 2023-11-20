-->

Monday, 20 November 2023 03:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أكثر من 100 أُجلوا من غزة يصلون اليوم إلى تركيا

11/20/2023 6:11:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه ومتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، إن أكثر من 100 أُجلوا من قطاع غزة من المقرر أن يصلوا إلى تركيا اليوم الاثنين، من بينهم عشرات سيتلقون الرعاية الطبية هناك.


وذكر قوجه أن 61 مريضا يصحبهم 49 من أقاربهم وصلوا إلى مصر من قطاع غزة مساء أمس الأحد، وكان من المقرر أن يسافروا جوا إلى أنقرة اليوم الاثنين، بعد أن أمضوا الليلة في مستشفى العريش.


MENAFN20112023000208011052ID1107456858

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث