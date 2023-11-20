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بينها مساحة ضخمة ومليون لاجئ.. ما التحديات التي تواجه جيش الاحتلال في جنوب غزة؟

11/20/2023 6:11:13 AM
(MENAFN- Amman Net) قال وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، مؤخرا، إن إسرائيل في المرحلة الثانية من الحرب، وأكد أن خطة القتال التي وضعها الجيش الإسرائيلي ستستمر لعدة أشهر وستشمل أيضاً جنوب قطاع غزة.
وحتى الآن، تم تنفيذ عمليات الجيش الإسرائيلي في الجزء الشمالي من قطاع غزة، وتشكل هذه المنطقة ما مجموعه 30% من القطاع بأكمله، في حين أن الجنوب والوسط هما منطقة أكبر بكثير من الشمال، الذي توجد فيه قوات لحركة حماس أيضًا، بحسب تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وبحسب التقديرات التقريبية، فإن حوالي 70% من القوة العسكرية للمنظمات الفلسطينية في قطاع غزة موجودة في الشمال، والـ 30% المتبقية من قوة حماس، وحركة الجهاد الإسلامي، تقع في الوسط والجنوب.
ووفقا للتقرير العبري، يعتبر شمال غزة أهم منطقة في القطاع، لأن رموز حكم حماس تقع في مدينة غزة: المكاتب والمؤسسات الحكومية والشرطة والمحاكم. بالإضافة إلى ذلك، قامت حماس ببناء مجموعة كبيرة من الأنفاق ومنصات الإطلاق في الشمال بسبب قربها من العمق الإسرائيلي، أما في الوسط والجنوب، اللذان لم يتم التعامل معهما بشكل أساسي بعد، فهناك أيضًا مؤسسات مهمة تابعة لحماس، بما في ذلك مرافق التدريب الميداني للنخبة والمسلحين الآخرين ومستودعات الذخيرة، والتي تقع بشكل رئيسي في مناطق غير مأهولة بالسكان.
وأوضح التقرير، أن الحرب البرية في الجزء الجنوبي من غزة، سوف تكون أكثر تعقيدا، حيث أن هناك، بحسب تقديرات الجيش الإسرائيلي، نحو مليون لاجئ تركوا الجزء الشمالي من القطاع.
وردًا على سؤال لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، تناول عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، الوزير بيني غانتس، التحدي الذي يواجهه هؤلاء اللاجئين، وادعى إنه "إلى جانب المساعدات الإنسانية، ستعمل إسرائيل على تحذير السكان في المكان الذي سيدخل إليه الجيش الإسرائيلي. سنحاول نقلهم إلى الأماكن التي سيدخلها الجيش الإسرائيلي". زاعما أنهم سيكونون أقل تضررا.
وبالإضافة إلى ذلك، وبحسب تقديرات إسرائيلية مختلفة، فإن معظم المختطفين والأسرى موجودون في منطقة لم يدخلها الجيش الإسرائيلي بعد.
وفي الواقع، يجب على أولئك الذين يهدفون إلى إسقاط حماس- بحسب التقرير- أن يعملوا أيضًا خارج شمال قطاع غزة، حيث توجد معاقل لحماس في الجنوب وكذلك في المخيمات المركزية، بما في ذلك النصيرات والبريج ورفح. وهي مدينة كبيرة جدًا. وتعتبر منطقة خان يونس الواقعة في الجنوب معقلاً مهماً جداً لحركة حماس ومسقط رأس العديد من قيادات الحركة، ومن بينهم يحيى السنوار ومحمد ضيف، اللذين ولدا في مخيم خان يونس للاجئين، ولا تزال عائلاتهما تسكن هناك.
وإلى جانب ذلك، فإن الاهتمام بمحور صلاح الدين سيكون حتماً هدفاً مهماً في الحرب. والسبب هو استخدامه كطريق تهريب مركزي من سيناء إلى قطاع غزة. وهذه هي الطريقة التي وصل بها جزء كبير من وسائل الحرب الجديدة التي استخدمتها حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وفق ادعاء التقرير.
وتابع "صحيح أن مركز ثقل القيادة، الذي يسيطر على الذراع العسكرية لحركة حماس، والذي سيطر عليه الجيش الإسرائيلي، كان يقع في المنطقة الأمنية بالقرب من جباليا، الواقعة في الشمال. ولكن هناك أيضاً أهدافاً مهمة في جنوب القطاع".
وفي الوقت الحالي، من وجهة نظر الجيش الإسرائيلي وقادته، لا توجد نية للاستعجال أو الضغط على دواسة الوقود في شمال القطاع، كما أن النشاط شامل وواسع النطاق من أجل السيطرة والتطهير والغزو. ولهذا السبب يطلب الجيش الإسرائيلي الصبر والوقت.


يحيى مطالقة- صحفي أردني مختص بالشأن الإسرائيلي.

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