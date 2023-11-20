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مصدر أمني لــPNN: إلقاء القبض على منفذي عملية السطو ببيت لحم ونثمّن تعاون المواطنين في متابعتهم وملاحقتهم

11/20/2023 6:10:59 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN- أعلن مصدر أمني من المؤسسىة الأمنية، اليوم الإثنين، إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص قاموا بتنفيذ عملية سطو مسلح على أحد محال الذهب في مدينة بيت لحم، في غضون نصف ساعة بعد مطاردتهم من قبل الأجهزة الأمنية والمواطنين.

وقال المصدر إن ثلاثة شبان قاموا اليوم بتنفيذ عملية سطو مسلح على أحد محلات الذهب في منطقة السينما ولاذوا بالفرار، حيث قام رجال الأمن بمطاردتهم وإلقاء القبض عليهم.

وبحسب المصدر فقد استطاعت دورية مشتركة من الشرطة والـمن الوطني والضابطة الجمركية بإلقاء القبض على الشبان الثلاثة في منطقة العبيدية بعد مطاردتهم من قبل الأجهزة الأمنية وعدد من الشبان والمواطنين.



وثمّن المصدر يقظة وتعاون المواطنين الذين تابعوا وساعدوا بشكل كبير على القاء القبض على الثلاثة.

من جهته، قال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن افراد وضباط المؤسسة الأمنية في بيت لحم وخلال دقائق لاحقت وتمكنت من القبض على عدة أشخاص مشتبه بارتكابهم جريمة سطو مسلح وسط بيت لحم وتضبط المسروقات وأدوات الجريمة.

وكان فيديو لعملية السطو قد انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي حيث قام العديد من المواطنين بتداوله عقد تنفيذ عملية السطو حيث طاردتهم قوات الامن والمواطنين وتم متابعة المركبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث تم محاصرة الثلاثة والقاء القبض عليهم من قبل افراد الامن.


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