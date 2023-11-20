مصدر أمني لــPNN: إلقاء القبض على منفذي عملية السطو ببيت لحم ونثمّن تعاون المواطنين في متابعتهم وملاحقتهم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم /PNN- أعلن مصدر أمني من المؤسسىة الأمنية، اليوم الإثنين، إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص قاموا بتنفيذ عملية سطو مسلح على أحد محال الذهب في مدينة بيت لحم، في غضون نصف ساعة بعد مطاردتهم من قبل الأجهزة الأمنية والمواطنين.
وقال المصدر إن ثلاثة شبان قاموا اليوم بتنفيذ عملية سطو مسلح على أحد محلات الذهب في منطقة السينما ولاذوا بالفرار، حيث قام رجال الأمن بمطاردتهم وإلقاء القبض عليهم.
وبحسب المصدر فقد استطاعت دورية مشتركة من الشرطة والـمن الوطني والضابطة الجمركية بإلقاء القبض على الشبان الثلاثة في منطقة العبيدية بعد مطاردتهم من قبل الأجهزة الأمنية وعدد من الشبان والمواطنين.
وثمّن المصدر يقظة وتعاون المواطنين الذين تابعوا وساعدوا بشكل كبير على القاء القبض على الثلاثة.
من جهته، قال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن افراد وضباط المؤسسة الأمنية في بيت لحم وخلال دقائق لاحقت وتمكنت من القبض على عدة أشخاص مشتبه بارتكابهم جريمة سطو مسلح وسط بيت لحم وتضبط المسروقات وأدوات الجريمة.
وكان فيديو لعملية السطو قد انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي حيث قام العديد من المواطنين بتداوله عقد تنفيذ عملية السطو حيث طاردتهم قوات الامن والمواطنين وتم متابعة المركبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث تم محاصرة الثلاثة والقاء القبض عليهم من قبل افراد الامن.
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