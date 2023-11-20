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الدولار الأمريكي يسجل أدنى مستوياته في شهرين

11/20/2023 6:10:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- هبط الدولار خلال تعاملات الاثنين المبكرة، إلى أدنى مستوياته في شهرين مواصلا سلسلة من الخسائر المستمرة منذ الأسبوع الماضي.

وبلغ اليوان الصيني أعلى مستوياته في 3 أشهر في الأسواق مدعوما من البنك المركزي الصيني مما أسهم في رفع الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي اللذين كثيرا ما يستخدمان كبديلين لليوان في السيولة النقدية.
وتراجع مؤشر الدولار في المعاملات الآسيوية إلى 103.53، وهو أدنى مستوياته منذ الأول من أيلول، لتمتد خسائره المستمرة من الأسبوع الماضي والتي تقترب من 2%، وذلك هو أسوأ هبوط أسبوعي منذ تموز الماضي.

روسيا اليوم

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