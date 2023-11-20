رئيس المحكمة الدستورية يستقبل نائب المدعي العام الصيني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) استقبل المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس المحكمة الدستورية، بمقر المحكمة، تشونغ شيه تشو نائب المدعي العام لجمهورية الصين الشعبية الصديقة والوفد المرافق له، في إطار الزيارة الرسمية، بهدف التعرف على تجربة مملكة البحرين فيما يتعلق بعمل المحكمة الدستورية في ظل العهد الإصلاحي والمسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم .

ورحب رئيس المحكمة الدستورية بنائب المدعي العام لجمهورية الصين والوفد المرافق له، مؤكدا أهمية هذه اللقاءات في تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية في المجالات ذات الصلة، وخلق الفرص المستقبلية لدعم وتعزيز كفاءة المنظومة القضائية.

وفي ختام الزيارة قام الوفد بجولة ميدانية في المقر الرئيسي للمحكمة الدستورية اطلع خلالها على عرض مرئي اشتمل على نبذة تعريفية عن المحكمة الدستورية منذ إنشائها في مملكة البحرين عام 2002م ضمن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم ، واختصاصاتها بالمنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح والإجراءات التي تتبع أمامها والأحكام والقرارات التي تصدرها.

حضر اللقاء سفير جمهورية الصين الشعبية، ونائب رئيس المحكمة الدستورية، وأعضاء المحكمة الدستورية والأمين العام.