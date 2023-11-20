وزير النفط والبيئة يستقبل وزير العلاقات الخارجية و وزير الصناعة والجيلوجيا بجمهورية ياقوتيا الروسية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، بمكتبه اليوم، جافريل كيرلاين وزير العلاقات الخارجية، ومكسيم تيريشينكو وزير الصناعة والجيولوجيا بجمهورية ياقوتيا الروسية، بحضور فيحان محمد الفيحاني القائم بأعمال، وكيل وزارة النفط والبيئة.

وجرى خلال اللقاء، بحث عدد من المواضيع المشتركة في قطاع الطاقة، وسبل تعزيز فرص الاستثمار بين الجانبين بما يحقق الأهداف المرجوة، بالإضافة إلى مناقشة فرص تطوير التعاون الثنائي المستقبلي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبهما أعرب وزراء جمهورية ياقوتيا الروسية عن خالص الشكر والتقدير على حسن الاستقبال، وما تم مناقشته من مواضيع ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين اهتمام بلادهما بتوسيع أطر التعاون الثنائي في شتى المجالات، متمنين لمملكة البحرين المزيد من النماء والازدهار والعلو.