وزير النفط والبيئة يستقبل وزير العلاقات الخارجية و وزير الصناعة والجيلوجيا بجمهورية ياقوتيا الروسية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، بمكتبه اليوم، جافريل كيرلاين وزير العلاقات الخارجية، ومكسيم تيريشينكو وزير الصناعة والجيولوجيا بجمهورية ياقوتيا الروسية، بحضور فيحان محمد الفيحاني القائم بأعمال، وكيل وزارة النفط والبيئة.
وجرى خلال اللقاء، بحث عدد من المواضيع المشتركة في قطاع الطاقة، وسبل تعزيز فرص الاستثمار بين الجانبين بما يحقق الأهداف المرجوة، بالإضافة إلى مناقشة فرص تطوير التعاون الثنائي المستقبلي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
من جانبهما أعرب وزراء جمهورية ياقوتيا الروسية عن خالص الشكر والتقدير على حسن الاستقبال، وما تم مناقشته من مواضيع ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين اهتمام بلادهما بتوسيع أطر التعاون الثنائي في شتى المجالات، متمنين لمملكة البحرين المزيد من النماء والازدهار والعلو.
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