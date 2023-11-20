وزير شؤون الدفاع يستقبل أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب‎

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، صباح اليوم، اللواء الركن طيار محمد بن سعيد المغيدي أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد لمشاركته في مؤتمر حوار المنامة 2023 في دورته التاسعة عشر .
وخلال اللقاء أشاد وزير شؤون الدفاع بدور التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب وجهود التحالف في تنسيق وتوحيد جهود الدول الأعضاء مع الجهود الدولية لحفظ الأمن والسلم الدوليين، وسُبل تعزيز العلاقات والتعاون المستمر مع دول العالم بهدف رفع القدرات وتبادل أفضل الممارسات الدولية والمعلومات والخبرات في مجال محاربة الإرهاب.
حضر اللقاء اللواء الركن بحري محمد يوسف العسم مدير التعاون العسكري، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.
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