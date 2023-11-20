وزير شؤون الدفاع يستقبل أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب‎

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، صباح اليوم، اللواء الركن طيار محمد بن سعيد المغيدي أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد لمشاركته في مؤتمر حوار المنامة 2023 في دورته التاسعة عشر .



وخلال اللقاء أشاد وزير شؤون الدفاع بدور التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب وجهود التحالف في تنسيق وتوحيد جهود الدول الأعضاء مع الجهود الدولية لحفظ الأمن والسلم الدوليين، وسُبل تعزيز العلاقات والتعاون المستمر مع دول العالم بهدف رفع القدرات وتبادل أفضل الممارسات الدولية والمعلومات والخبرات في مجال محاربة الإرهاب.



حضر اللقاء اللواء الركن بحري محمد يوسف العسم مدير التعاون العسكري، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.