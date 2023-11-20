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وزير شؤون الدفاع يستقبل نائب رئيس القوات المسلحة النيوزلندي‎

11/20/2023 6:06:11 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، اليوم الاثنين، اللواء طيار توني دافيس نائب رئيس القوات المسلحة النيوزلندي والوفد المرافق، بمناسبة زيارته للبلاد لمشاركته في مؤتمر حوار المنامة 2023 في دورته التاسعة عشر.

وخلال اللقاء أشاد وزير شؤون الدفاع بالعلاقات القائمة بين البلدين الصديقين والتي تشهد على الدوام تطوراً وتقدماً في مختلف المجالات.

حضر اللقاء اللواء الركن بحري محمد يوسف العسم مدير التعاون العسكري، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

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