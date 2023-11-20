وزير شؤون الدفاع يستقبل نائب رئيس القوات المسلحة النيوزلندي‎

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، اليوم الاثنين، اللواء طيار توني دافيس نائب رئيس القوات المسلحة النيوزلندي والوفد المرافق، بمناسبة زيارته للبلاد لمشاركته في مؤتمر حوار المنامة 2023 في دورته التاسعة عشر.
وخلال اللقاء أشاد وزير شؤون الدفاع بالعلاقات القائمة بين البلدين الصديقين والتي تشهد على الدوام تطوراً وتقدماً في مختلف المجالات.
حضر اللقاء اللواء الركن بحري محمد يوسف العسم مدير التعاون العسكري، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.
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