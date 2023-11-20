المشكلات الأسرية في مجتمع الإمارات

إن التحديات والمشكلات الأسرية التي تواجه الأمن الأسري تتجدد باستمرار، مع تطور الزمن وتغير الظروف الاجتماعية والثقافية. فمع تقدم التكنولوجيا والتواصل العالمي، أصبحت الأمور أكثر تعقيداً وتنوعاً، ما أدى إلى ظهور مشكلات أسرية جديدة، وتحديات تتطلب التعامل معها بطرق مختلفة.

وعلى مر العصور، شهدنا تغيرات جذرية في طبيعة المشكلات الأسرية. ففي الماضي، كانت بعض المشكلات تتعلق بالعلاقات الزوجية والأسرة، كقضايا الطلاق والعنف الأسري. ومع ذلك، أصبح لدينا اليوم مشكلات جديدة، تتعلق بسلوكيات الأطفال عبر الإنترنت، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي في العلاقات الأسرية، حيث إن العولمة والتكنولوجيا الحديثة، لهما دور كبير في تغيير الديناميات الاجتماعية والثقافية. فقد أصبحت الحدود غير ملموسة، وتأثرنا بثقافات متنوعة، وأساليب حياة مختلفة. ومن الضروري أن نفهم تلك التحولات، ونعترف بأنها قد تكون مصدراً للتوترات والصراعات داخل الأسرة.

لضمان تعامل فعّال مع تلك المشكلات، يجب على المجتمع والمؤسسات الاجتماعية، أن يكونوا مستعدين للتكيف مع التغيرات، وتطوير استراتيجيات جديدة لمعالجة المشكلات الأسرية. يجب تحديد الأولويات، والتركيز على الأمور ذات الأهمية القصوى، مع الاعتراف بأن تحقيق العدالة والاستقرار في الحياة الأسرية، يتطلب جهداً مشتركاً وتفهماً عميقاً للأسباب الداعية لحدوث تلك المشكلات.

وتواجه الأسرة الإماراتية، مثل العديد من الأسر حول العالم، تحديات كثيرة تؤثر في نهاية المطاف في العلاقات العائلية والصحة النفسية لأفرادها. وأبرز هذه المشكلات الأسرية، المشكلات الاجتماعية، والتي تشمل مجموعة متنوعة من التحديات التي تؤثر في العلاقات داخل الأسرة. وتتضمن هذه المشكلات الخلافات بين الأبناء أو بين الأبوين والأولاد، وكذلك العلاقات بين الأقارب والأسر المتعددة. ومن الممكن أن تكون هذه الخلافات والتوترات، نتيجة لاختلاف الآراء والتوقعات بين أفراد الأسرة، ما يتطلب التفاهم والتواصل الجيد لحلها.

بالإضافة إلى ذلك، هناك المشكلات الاقتصادية، والتي تتعلق بالخلافات حول الأمور المالية والمسؤوليات المالية بين الزوجين. ويمكن أن تكون هذه المشكلات مصدراً للتوتر داخل الأسرة، وتستدعي الحوار والتفاهم.

وأيضاً، لا يمكن تجاهل المشكلات النفسية التي تؤثر في الأسرة. ويمكن أن تشمل هذه المشكلات الاكتئاب والقلق والإدمان ومشاكل الصحة النفسية الأخرى، تلك المشكلات تتطلب دعماً ومساعدة مناسبة للتعامل معها بشكل فعال.

وأما بالنسبة للمشكلات الأخلاقية، فتتضمن سلوكيات وأعمالاً تتعارض مع القيم والمبادئ الأخلاقية، التي يجب أن توجه العائلة. ومنها العنف الأسري وسوء المعاملة، وتلك المشكلات تستدعي التدخل الفوري، والوعي بأهمية القيم الأخلاقية داخل الأسرة.

وتعمل حكومة الإمارات جاهدة للتعامل مع المشكلات الأسرية، وتوفير الدعم والمساعدة اللازمة للأسر في مواجهتها. وتتبنى العديد من الإجراءات والمبادرات لتعزيز التماسك الأسري، وتحسين جودة الحياة الأسرية. ومن الجهود التي تبذلها الحكومة في هذا الصدد: مراكز الإرشاد الأسري، حيث توفر الحكومة مراكز إرشادية واستشارية للأسر، تهدف إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأفراد والأسر المتأثرة بالمشكلات الأسرية. كما تطرح الحكومة العديد من البرامج التوعوية والتثقيفية، حيث تعمل على تنظيم حملات توعوية، ومبادرات تثقيفية، تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية الحياة الأسرية السليمة، وتعزيز المهارات العائلية. والمشاريع القانونية والتشريعية، حيث تقوم الحكومة بتحديث وتطوير التشريعات والسياسات القانونية المتعلقة بالأسرة، لحماية حقوق الأفراد، وتعزيز استقرار الأسرة.

والمساعدات المالية والاجتماعية، حيث تقدم الحكومة الدعم المالي والاجتماعي للأسر المتضررة والمحتاجة، سواء كان ذلك من خلال منح مالية، أو برامج دعم الدخل، أو المساعدات العينية.

والتوعية بحقوق الأسرة، حيث تعمل الحكومة على تعزيز الوعي بحقوق الأسرة، وتعزيز التسامح والاحترام المتبادل بين أفراد الأسرة، وذلك من خلال حملات توعوية وبرامج تثقيفية.

في الختام، تظل المشكلات الأسرية تحدياً مستمراً للأسر في دولة الإمارات، وفي جميع أنحاء العالم. إلا أن التفاهم والتواصل الجيد داخل الأسرة، بالإضافة إلى الدعم والمساعدة التي تقدمها الحكومة والمؤسسات الاجتماعية، يمكن أن يسهما في التغلب على هذه المشكلات، وتعزيز الحياة الأسرية السعيدة والصحية. تشجع الجهود المشتركة للأسر والمجتمع والحكومة، على بناء أسر قوية ومستدامة، والمساهمة في بناء مجتمع أكثر استقراراً.