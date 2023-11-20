بوصلة الغايات ذات الأجل

عندما يكون لدينا مقاصد متعددة في الحياة نسعى إلى بلوغها، من المنطقي أن تكون هناك درجات أهمية لها، قد يكون من الصعب إنجازها في نفس الوقت، لذلك من الضروري ترتيبها حسب الأولوية وجدولتها، حسب إطار زمني محدد.

لكل هذه المقاصد نقطة بداية ونهاية، والسير في اتجاه كل مقصد قد يلزمنا عبور محطات مختلفة، والالتقاء بأشخاص مختلفين، ذلك ما يحتم علينا إعداداً مسبقاً للرحلة، بالأخص إذا كانت طويلة، ولكن إذا كانت الرحلة بدون تحديد اتجاه ووقت زمني، فهل سوف نصل إلى مكان معين؟.



أحياناً قد يجهد شخص نفسه في أعمال تجعله يسير في نفس المكان، دون التقدم خطوة إلى الأمام، هي أعمال قد يراها ذات فائدة، وقادر على إنجازها في وقت محدد، ولكن ليس لها اتجاه معين، قد تكون مطلوبة منه أو عاجلة، لكنها غير مهمة، فمثلاً: عندما تصل رسالة إلى هاتف شخص من أحد الأصدقاء، يطلب منه التواصل معه لمناقشة أمر يتعلق برحلة سياحية، سيقومان بها بعد شهور، فيستجيب له، ويقوم بإجراء مكالمة استغرقت حوالي ساعة، متجاهلاً موعد اجتماع محدد مع فريق عمله في المؤسسة، لمناقشة احتياجات مشروع خطط له مسبقاً، أي من المشروعين يجب أن تمنح له الأولوية؟.

قد تختلف وجهات نظر كثير من الناس في تحديد أولويات حياتهم، سواء على المستوى الشخصي أو المهني، فالبعض يقدم الأولية في قضاء الوقت مع الزوجة أو الوالدين أو الأبناء عن باقي مشاغل حياته، بحيث يقضي وقتاً طويلاً متجاهلاً باقي الأعمال التي حددها،

ويجب عليه القيام بها، وهناك من يضع في مقدم أولوياته العمل وقضاء وقت طويل في إنجاز مهام وظيفية تأخذ منه معظم ساعات اليوم، متجاهلاً أسرته.



وهناك من يرى أن التوازن يجعل الحياة أفضل، بحيث يحدد المهم لديه، والمرتبط بمحيط حياته، سواء الشخصية أو المهنية أو غيرها، وينظم أولوياتها، فالعمل مهم، والأهل مهمون، والتعلم مهم، كثير من المواضيع مهمة، ولكن القدرة على ترتيبها من الأهم ثم المهم، هي البراعة في التعامل مع الأولويات حسب أهميتها.

لكل غاية من غايات الناس توقيت، سواء قصير أم طويل، تنتج عنه إنجازات، فالجلوس مع الأبناء والزوجة لمتابعة أحوالهم ضروري، ربما يكون عملاً بسيطاً، ولكن غاياته طويلة الأمد، بعض نتاجه الاهتمام والتربية الحسنة، التي تجنب مخاطر المشكلات الأسرية الناجمة

عن غياب الوالدين، وتعلم مهارة جديدة تطور من الأداء في الوظيفة، قد يزيد من إنتاجية العمل، ويحسن من جودته، وكذلك هي النتائج في باقي الأولويات حسب أهميتها للشخص.



يجب أن تكون لكل إنسان بوصلة غايات، يحدد من خلالها اتجاهاته المرتبطة بتوقيت زمني محدد، يمكّنه من قياس أدائه وإنجازاته.